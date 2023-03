Orio al Serio sempre più internazionale, ora Bergamo è collegata anche a Dubai

L'aeroporto di Orio al Serio a Bergamo continua a vivere il momento d'oro della storia. Dopo essere stato eletto come miglior scalo europeo nella categoria "5-15 milioni di passeggeri" dall'Associazione Mondiale degli Aeroporti (Aci), la base orobica apre ufficialmente una nuova rotta con gli Emirati Arabi Uniti: negli scorsi giorni, infatti, la compagnia del Golfo "Flydubai" è atterrata per la prima volta a Bergamo per inaugurare il collegamento con Dubai.

Un velivolo di Flydubai

Orio al Serio-Dubai, cinque voli settimanali. Ma più avanti...

Come confermato dai vertici dell'azienda emiratina, per coprire gli oltre 6mila chilometri della tratta, la compagnia low-cost metterà in pista una folta flotta di Boeing 737: trenta apparecchi 737-800 di ultima generazione e quarantasei, fra Boeing 737 Max 8 e Max 9, per garantire «maggiore comfort grazie anche alla moderna configurazione della cabina». Ghaith Al-Ghaith, amministratore delegato della società che fa parte del gruppo Emirates, durante la conferenza stampa ospitata lo scorso mercoledì 15 marzo al Life Source Hotel, ha dichiarato che, per il momento, «sono previsti cinque voli settimanali. Dal 18 aprile, ne aggiungeremo un sesto» e che, più avanti, «si punterà a raddoppiare la frequenza quotidiana delle trasvolate. Segno evidente dell’interesse dell’operatore aereo emiratino (che fa capo al governo di Dubai) per le regioni settentrionali dell'Italia».

L’importanza del collegamento diretto tra Orio con uno dei più importanti hub aeroportuali del mondo è stata ribadita da Giovanni Sanga: «Senz’altro ne beneficia lo standing del nostro scalo - ha commentato il presidente di Sacbo, società che gestisce l'aeroporto di Orio al Serio - che, per il secondo anno consecutivo, è stato recentemente riconosciuto essere il migliore in Europa, nella categoria 5-15 milioni di passeggeri». Soddisfatto, poi, anche il sindaco della città lombarda, Giorgio Gori: «La linea aperta con Dubai consentirà di volare nel cuore degli Emirati e del mondo arabo. Mi auguro che da quella porta dischiusa verso Oriente, possano partire numerosi turisti e operatori commerciali desiderosi di conoscere meglio la nostra città per i restanti mesi in cui sarà, insieme a Brescia, Capitale italiana della Cultura».

Ghaith Al-Ghaith

Quanto costa un biglietto aereo da Orio a Dubai?

Le tariffe di andata e ritorno, in business class, partono da 3mila euro; per sedere in Economy Class Light, invece, 500 euro. I voli possono esser prenotati su flydubai.com, sull'applicazione di Flydubai, attraverso il call center di Dubai oppure nei negozi di viaggi dell'azienda mediorientale. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale della compagnia emiratina.