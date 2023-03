Chiara Ferragni: tra Borghetto sul Mincio e Parco Sigurtà per il compleanno di Vittoria

Dopo gli Uffizi continua la promozione dei territori turistici italiani da parte di Chiara Ferragni che, con i figli Leone e Vittoria, senza il marito Fedez, ha visitato Parco Sigurtà a Valeggio sul Mincio in occasione del secondo compleanno della piccola insieme alla mamma Marina Di Guardo e alle sorelle Valentina e Francesca Ferragni.

La visita immortalata negli scatti social di Chiara Ferragni

La visita nel Veronese e il pranzo all'aperto

La famiglia in trasferta si è recata in provincia di Verona per assistere alla fioritura di oltre un milione di tulipani nel parco di 600mila metri quadrati costellato da 18 laghetti. La trasferta come consuetudine è stata immortalata in scatti e video social sull’account dell’influencer e imprenditrice. Prima di raggiungere il Parco Sigurtà, la famiglia ha visitato Borghetto sul Mincio con i suoi mulini ad acqua, le rocche del Ponte Visconteo, il Castello Scaligero, il borgo medievale e le colline moreniche. Il pranzo all'aperto alla Vecchia Bottega.

Come accaduto altre volte in passato, ora si attende il ritorno social della visita della famiglia Ferragni nel Veronese: dal Lago di Como agli Uffizi di Firenze, ogni volta che la nota influencer pubblica un post sui suoi account social non manca mai l'effetto di ritorno in termini di pubblico.