Unilever punta sull'horeca: nasce Upro per lo sviluppo del cleaning professionale

Inaugurato nel 1993, compie 30 anni il primo Centro R&D Europeo per i prodotti Home & Hygiene, a Casalpusterlengo (LO) da Unilever, l’azienda del largo consumo che opera nelle categorie Beauty&Wellbeing, Personal Care, Home Care, Ice Cream e Nutrition che continua a scommettere sul nostro Paese come terreno fertile per l’innovazione. Proprio qui, dove sono nati prodotti iconici divenuti poi successi globali - come il detergente in crema Cif, la cui formula lanciata globalmente è rimasta invariata per moltissimi anni per le sue performance superiori - nasce ora una nuova divisione dedicata allo sviluppo di prodotti per la pulizia professionale. Upro – Unilever Professional è il nome del nuovo team interno al Centro R&D di Casalpusterlengo dedicato alla ricerca e creazione di formule innovative di detergenti in grado di soddisfare le esigenze specifiche degli operatori dei settori Ristorazione, Hospitality, Laundry e Uffici, con un approccio decisamente operator-centric: in un anno, Upro ha raccolto oltre 300 ore di ascolto degli operatori e 240 ore di osservazione sul campo del loro modo di utilizzare i prodotti.

Il Centro di Casalpusterlengo

Il team U-Pro è organizzato come una start-up e opera secondo l’approccio agile: un team centrale basato nel centro di Casalpusterlengo sviluppa e testa la performance delle nuove soluzioni per il mercato Professional, collaborando con i colleghi del centro R&D di Portsunlight (UK), Bangalore in India e con le realtà locali dislocate in tutto il mondo, per comprendere e assecondare al meglio le diverse esigenze degli operatori, sempre in modo snello e veloce.

La nuova frontiera della pulizia: sostenibilità ed efficacia

«Vi siete mai chiesti quanto una valutazione positiva sulla pulizia di un ambiente abbia influenzato le vostre scelte di prenotazione di un hotel o di un ristorante? Avere la possibilità di aiutare queste realtà a prosperare anche grazie a soluzioni di pulizia sempre più efficaci e sostenibili, è una nuova ed entusiasmante scommessa per un centro R&D che dopo 30 anni, amplia i suoi orizzonti e sviluppa un set di competenze totalmente unico per la Categoria Home Care» - spiega Serena Pezzia, responsabile del Centro Ricerca & Sviluppo Unilever di Casalpusterlengo – «La ben nota creatività e mentalità imprenditoriale italiana trova una manifestazione concreta in questo nuovo Team, che costituisce un modello di business innovativo all’interno della categoria Home Care, a cui anche i team che sviluppano prodotti per vendita al dettaglio guardano con ammirazione e ispirazione».

Il Team Upro Italia con Sandro Annese

«Siamo andati dentro i ristoranti, abbiamo osservato lo sporco, lo abbiamo analizzato e ricreato in laboratorio». Spiega Sandro Annese, Consumer Insight Lead for R&D - Se una persona comune usa la cucina mediamente un’ora al giorno, un ristorante può usarla fino a 10 ore al giorno. Questo comporta uno sporco più ostinato, poiché continuamente a contatto con le fonti di calore. Inoltre, gli operatori usano i prodotti per tanto tempo e per più ore al giorno; basti pensare che un addetto lavapiatti può svolgere questa attività per 4 o 5 ore consecutive. Diventa quindi fondamentale valutare l’impatto che i prodotti possono avere sulla salute».

Centro R&D, riferimento internazionale

Il nuovo centro R&D Upro di Casalpusterlengo è un punto di riferimento per molti mercati internazionali, non solo per l’Italia. Il lavoro di ricerca svolto sul campo da Upro è quindi applicato a un contesto così variegato che ha permesso di rilevare anche importanti indicatori del contesto sociale e culturale di ogni singolo Paese: nei Paesi in cui, per esempio, è stato riscontrato uno scarso grado di alfabetizzazione tra i lavoratori del settore pulizie, con il rischio di non riuscire a leggere le istruzioni d’uso dei prodotti, l’azienda ha deciso di utilizzare video, icone e codici colore per aiutarle ad ottenere i migliori risultati in termini di sicurezza e corretto utilizzo dei prodotti.

R&D, il Centro di Casalpusterlengo

In qualche mese di attività, proprio grazie all’innovazione e a una modalità di lavoro agile simile a quella di una startup, la nuova divisione ha raggiunto importanti risultati. Decisa a cogliere l'enorme potenziale offerto dal settore delle pulizie professionali, che si stima raggiungerà circa 55 miliardi di dollari entro il 2026, UPro sta sfruttando al meglio un mercato vivace che si è stabilizzato a un livello di base post-Covid più alto del previsto. E con igiene e protezione che rimangono un fattore decisivo per i consumatori nel settore professionale, non c'è alcun segno di rallentamento di questa tendenza al rialzo.

I tre pilastri: People, Planet, Product

La strategia R&D di Upro si fonda su tre pilastri:

People (conoscere gli operatori per un approccio operator-centric), Product (sviluppo di prodotti innovativi, specifici, altamente efficaci e sicuri), Planet (formule tecnologiche per risparmiare acqua, energia e materiali, come nel caso della nuova linea Clean Future di Detergenti Multiuso in caps, in vendita da marzo in UK e Olanda).

Grazie al suo formato in caps, il nuovo detergente destinato al mercato professional permette di diminuire nettamente gli sprechi, di ottenere un’efficacia professionale e rendere la pulizia più veloce: basta sciogliere una caps all’interno dello spray o del secchio usato e il prodotto è pronto per l’uso.

Il prodotto iperconcentrato tutela l’ambiente, grazie alla sua formula che non contiene acqua, al packaging interamente riciclabile e ad una riduzione delle dimensioni che comporta un notevole risparmio di spazio e quindi un’ottimizzazione del carico di trasporto, con conseguenze positive nella riduzione delle emissioni di CO2. Quest’ultima innovazione, insieme alle altre che hanno coinvolto in prima linea il team di Upro, sono ulteriore segno dell’impegno di Unilever a livello globale nel rendere i suoi prodotti e le sue azioni sempre più sostenibili, anche nel settore professionale.