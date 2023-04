Da Unahotels One Siracusa oltre al personale ci sono i robot

La tecnologia può fornire un valido supporto anche ad accoglienza e ristorazione. Lo sa bene il Gruppo UNA, che sta provando ad offrire ai clienti un'ospitalità sempre più moderna e tecnologica. A fare da apripista, in questo caso, è UNAhotels One Siracusa, che ha accolto due importanti novità: accanto al personale, ci sono infatti i robot Keenon Dinerbot T5 e il Butlerbot W3, che accompagnano sia il servizio in sala sia quello in camera. L’hotel siciliano del Gruppo è il primo in Italia e il terzo in Europa ad implementare i propri servizi con soluzioni intelligenti di consegna senza equipaggio studiate da Keenon.

L'obiettivo di UNA è diffondere questa tecnologia in tutte le altre strutture della catena, sempre in collaborazione con Keenon.

Uno dei robot di Keenon in azione

Robot a sostegno del persona UNAhotels

Il Dinerbot T5, chiamato da tutti Lola, integra il servizio ristorativo con le funzioni di runner. All’interno di Akademia Ristorante, gli elementi di design si uniscono a uno stile vintage anni ’60, il robot è l’assistente del cameriere, che imposterà le opzioni a seconda dei suoi bisogni, aiutandolo a raccogliere i piatti caldi dalla cucina e a sparecchiare la tavola una volta finito il pasto. L’idea è quella di agevolare il lavoro del cameriere che, così, può fornire supporto alla clientela in modo più presente, personalizzato ed efficace grazie al tempo che potrà dedicare maggiormente alla qualità delle relazioni.

Robot di Keenon per il servizio al tavolo

Leonard, invece, è il nome del Butlerbot W3 che impreziosisce il room service dell’hotel garantendo lo svolgimento del lavoro in modo rapido. L’intelligenza artificiale del robot, dopo essere stata settata, è in grado di percorrere i corridoi della struttura e, in modo indipendente, chiamare l’ascensore e arrivare in camera. Grazie all’elevato sviluppo tecnologico implementato all’interno dell’hotel, il robot può avvisare l’ospite con una chiamata in camera o un messaggio sul telefono e avvisare il personale in reception qualora ci fossero ulteriori necessità.

L'UNAhotels One Siracusa

Modalità di lavoro più confortevoli

«Gruppo UNA si impegna costantemente a implementare sempre più i servizi nei propri hotel per offrire agli ospiti i migliori comfort. Per questo abbiamo scelto di integrare due intelligenze artificiali per supportare lo staff dell’UNAHOTELS One Siracusa, portando una nota di innovazione ed elevando l’efficienza e il flusso lavorativo all’interno della struttura siciliana - commenta Fabrizio Gaggio, Direttore Generale di Gruppo UNA - Da sempre sosteniamo il benessere dei nostri dipendenti e la nostra volontà è quella di studiare continuamente nuove modalità per agevolare e rendere più confortevole e sicuro l’ambiente lavorativo».