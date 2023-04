Il Grand Hotel di Gardone Riviera venduto a una società lituana

Sarà il gruppo internazionale di management alberghiero dell'Est Europa Apex Alliance/Paval Holding a subentrare alla famiglia Mizzaro-Papini nella proprietà del Grand Hotel di Gardone Riviera. Tutte confermate quindi le indiscrezioni che avevamo anticipato il 20 aprile sul futuro della prestigiosa struttura alberghiera 4 Stelle, che si trova sulla sponda bresciana del lago di Garda. Anno di nascita 1884. Unica novità, la riapertura a giugno, per la stagione estiva. Confermati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento per ottenere la 5ª stella.

Grand Hotel di Gardone Riviera

Grand Hotel di Gardone Riviera meta di vip e teste coronate

Fra i suoi affascinanti saloni sono passati: re, scrittori, poeti, premi Nobel, capi di stato, esponenti della società civile e del mondo dello spettacolo, italiani e stranieri: re Giorgio di Sassonia, Winston Churchill, Albert Sabin, Vladimir Nabokov, Paul Heyse, solo per citarne alcuni. Teste coronate, poeti, scrittori, scienziati, compreso Gabriele d'Annunzio che ne aveva fatto il suo primo approdo sul Garda, in attesa di salire a villa Cargnacco, divenuta poi il Vittoriale degli Italiani.

Acquisto del Grand Hotel Gardone Riviera confermato dai proprietari

A dare lo stop alle “voci” e “ai si dice” una breve nota di Orietta e Federico Mizzaro che scrivono: «Comunichiamo di essere nella fase finale delle trattative in esclusiva per l'acquisto da parte di Apex Alliance/Paval Holding dell'intero pacchetto azionario dello storico Grand Hotel Gardone, icona del turismo del lago di Garda. La nuova proprietà prevede di riaprire l'albergo nel mese di giugno, completando la stagione 2023, prima di dare avvio a importanti lavori di restyling della struttura per consentire all’albergo di posizionarsi in maniera vincente nel mercato dei 5 stelle di lusso». Fine.



Altre notizie nei prossimi giorni alla firma dell'accordo, fa sapere la famiglia, che glissa anche sulla cifra economica dell'intesa. Nulla sanno in Comune né al Consorzio degli albergatori. «Trattative tra privati – dicono - importante è che la struttura riapra al più presto».

Il gruppo internazionale acquirente, ha sede in Lituania, è una società di management alberghiero, opera nei paesi Baltici e farebbe riferimento anche ai fratelli rumeni, Adrian e Dragos Paval.

Ogni anno oltre 40mila presenze al Grand Hotel di Gradone Riviera

Il Grand Hotel di Gardone Riviera (Bs), storico albergo di lusso, quest'anno a Pasqua non ha riaperto i battenti, come da tradizione. Non era mai successo dal 1884, ad esclusione del 2020, causa Covid. Ogni anno si registrano dalle 40 alle 50mila presenze nel complesso contraddistinto dalla caratteristica torretta, simbolo e icona del turismo gardesano. Adesso è in attesa di nuova gloria, conservando immutato fascino.