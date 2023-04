Non solo perdite per Carlo Cracco: con le altre attività raggiunge l'attivo

Non ci sono solo perdite nelle attività di Carlo Cracco. Se il suo ristorante stellato in Galleria a Milano da quando è aperto ha accumulato 4,6 milioni di euro di rosso, gli altri ristoranti e le attività di consulenza e promozione pubblicitaria sono in attivo e raggiungono come abbiamo già indicato circa i 10 milioni di fatturato. Qualche indicazione più precisa la si può avere dal bilancio della sua holding capogruppo, la Cracco Investimenti Spa che ha chiuso il 20202 con un utile di 162mila, con i 252mila euro dell’anno precedente, e con un patrimonio netto di circa 1,8 milioni.

Lo chef Carlo Cracco

I ricavi della capogruppo sono scesi da 663mila a 606mila euro, mentre il totale dell’attivo di 2,7 milioni è costituito da 470mila euro di crediti e partecipazioni per oltre 1,8 milioni, tra cui la controllata Felix proprietaria del ristorante in rosso in Galleria.

Cracco: le società che garantiscono l’attivo di bilancio

A garantire l’attivo della capogruppo sono ovviamente altre società, come la Hugo 4 (proprietaria, fra le altre cose, dell’altro ristorante storico di proprietà di Cracco, Carlo e Camilla in segheria in via Victor Hugo sempre a Milano), e che nel 2022 aveva registrato ricavi per 5,5 milioni contro i precedenti 3,3, generando un utile di oltre un milione di euro che compensano le perdite del locale stellato. C’è poi la Cracco Express che si occupa prevalentemente di commercializzazione online, che l’anno scorso ha fatturato 1,4 milioni di euro.