Giorgia Meloni in “soccorso” di un cuoco italiano a Londra

Fuori programma e spavento per la premier Giorgia Meloni a Londra, dove ha partecipato al ricevimento con esponenti del mondo del business e della comunità italiana che ha suggellato una due giorni di visita ufficiale nella capitale britannica. Uno degli ospiti, un noto chef italiano attivo nel Regno Unito, si è improvvisamente accasciato su un gradino della scalinata toccandosi un braccio. Il tutto davanti agli occhi della Meloni e del ministro degli Esteri britannico, James Cleverly.

La premier Giorgia Meloni

Malore del cuoco italiano a Londra: Meloni preoccupata

La premier Meloni si è fermata per accertarsi delle sue condizioni. I soccorsi sono intervenuti immediatamente: lo chef alla fine è sembrato riprendersi, ma è stato comunque portato via con un'ambulanza da un'unità di operatori dotati di strumenti per l'assistenza cardiologica di emergenza. La premier, uscendo dalla sede diplomatica a conclusione dell'evento, ha poi chiesto notizie, è stata rassicurata e ha ringraziato il medico intervenuto per primo.