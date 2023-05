Barriere anti-selfie contro i turisti molesti: succede ad Hallstatt, il paese di Frozen

Chi non vorrebbe vivere in una fiaba! Tutti! Ma che abbia un lieto fine. Settecentocinquanta persone in un paesino da favola ci vivono davvero. Stiamo parlando di Hallstatt, un magico borgo austriaco nella lista dei patrimoni dell’umanità, talmente perfetto da essere stato replicato in Cina. Ma, come se non bastasse per il suo successo mondiale, ad Hallstatt la Disney si è ispirata per Il regno di Arendelle di Frozen. E il “gioco” è fatto: tant’è che a fronte dei 750 abitanti, come dicevamo, arrivano a Hallstatt un milione di turisti. Ma al sindaco, Alexander Scheutz, e ai residenti non ci stanno più. La soluzione? Barriere anti-selfie.

Hallstatt, il borgo gioiello dell'Austria

Hallstatt, pannelli di legno anti-selfie

L’idea, alquanto singolare dell’amministrazione culturale, è quella di installare dei pannelli in legno sul belvedere preferito dai "cacciatori di selfie", nella speranza che molti fossero così spinti a non approdare più in zona.

«Il problema dell'overtourism ci affligge da anni - ha commentato il sindaco al Kronen Zeitung (annunciando con dispiacere, a pochi giorni dall'installazione, che i pannelli erano già stati rimossi - Anche i residenti non sono d'accordo su cosa fare. Forse apporremo un manifesto che recita “Viviamo qui”, in modo che i turisti sappiano che si trovano in una zona residenziale»… Funzionerà? In caso contrario sarebbe bello poter fare qualche magia per “ghiacciare” l’obiettivo dei turisti molesti.