Insulto nello scontrino a cliente vegetariana: il “caso” in un ristorante di Valencia

Insulti del cameriere nello scontrino perché vegetariana. Questa la scoperta di una cliente in un ristorante di Valencia, in Spagna. La donna a cena con le amiche chiede gli spaghetti senza carne. La richiesta è stata, sì, accolta, ma poi la sorpresa nello scontrino: nello spazio riservato al piatto di spaghetti, il cameriere ha scritto «Niente carne per la rompiscatole». Postato sui social dall’account di twitter @soycamarero, lo scontrino del misfatto è diventato virale in Spagna (oltre 35mila like) in Spagna. «È deplorevole», ha commentato la cliente, che non ha ricevuto nemmeno le scuse del ristorante.

Lo scontrino con l'insulto alla cliente vegetariana

Insulti nello scontrino e porzioni “risicate”: il caso di un ristorante a Valencia

Ma, oltre, all’insulto, le clienti non avrebbero gradito nemmeno il cibo: «15 euro per un piatto di pasta con purè, uova, guanciale e tartufo grattugiato. Vedi il tartufo? Nemmeno io». Inoltre, gli spaghetti "alla boscaiola" serviti alla ragazza vegetariana non la soddisfacevano: «Si è scoperto che questo piatto era fuori menu. Nessuno ce l'ha detto e senza consultarsi hanno tirato fuori questi spaghetti al pomodoro senza niente di più. E intendevano farceli pagare allo stesso prezzo di altri. Quelli che faccio a casa sembrano più buoni».

Insomma, come si dice, oltre al danno la beffa!