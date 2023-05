Locanda Cipriani, l'iconico locale di Venezia cambia gestione ma resta della famiglia

Uno dei locali iconici di Venezia, la Locanda Cipriani di Torcello, cambia gestione ma resta sempre sotto il controllo della famiglia ossia del Gruppo Cipriani. Gestita per diversi anni dalla figlia del fondatore Giuseppe, Carla Cipriani (moglie di Tinto Brass, noto regista e considerato il maestro del cinema erotico italiano), successivamente per 40 anni dal figlio Bonifacio Brass, la storica Locanda è stata ceduta al Gruppo Cipriani, precisamente al nipote del fondatore, che porta lo stesso nome del nonno, e che da anni ormai lavora nel campo della ristorazione e dell'hotellerie.

L'esterno della Locanda Cipriani

Locanda Cipriani, il ristorante passa da un nipote all'altro della dinastia Cipriani

Dal 2 maggio, dunque, data del passaggio di consegne, la Locanda di Torcello è passata da un nipote all'altro della dinastia Cipriani. La scintilla per la splendida Torcello scattò per Giuseppe - fondatore dell'Harry's Bar - nella lontana estate del 1936, quando, durante una delle sue consuete gite in barca, s'innamoròdell'isola e decise di acquistare una vecchia osteria che era anche l'unico locale aperto al pubblico nella zona della laguna.

Nel corso degli anni, Giuseppe Cipriani la restaurò e, dopo la seconda guerra mondiale, era pronto un piccolo albergo e ristorante al quale dette proprio il nome di Locanda Cipriani. Scrittori di un certo calibro, come il noto americano Ernest Miller Emingway, e alcuni nomi celebri dell'aristocrazia europea, tra i quali anche la Regina d'Inghilterra Elisabetta II, la scelsero per pranzi e soggiorni.

Locanda Cipriani

Piazza Santa Fosca, 29, 30142, Torcello (Ve)

Tel. 041730150