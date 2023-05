Doppio Malto, devoluto l'incasso dell'inaugurazione alle realtà colpite dall'alluvione

È stato da poco inaugurato in via Malsicura 1 il nuovo Doppio Malto di Imola, un locale da circa 270 posti con ampio dehors esterno. Questo è il 36esimo ristorante Doppio Malto in Italia e il 39esimo in Europa. L’intero incasso della prima giornata di apertura è stato devoluto al sostegno concreto alle famiglie e alle realtà più colpite dall'emergenza alluvionale tramite il conto corrente dedicato del Comune di Imola. «Il modo migliore di ricominciare, per noi che ogni giorno ci impegniamo a regalare ai nostri clienti piccoli momenti di felicità, è sostenere il Comune di Imola. È solo un segno di vicinanza, di partecipazione e solidarietà. Ma un segno che sentiamo indispensabile». Hanno detto Alessandro Bertusi e Massimo Benati, titolari del locale di Imola.

L'interno del Doppio Malto di Imola

Doppio Malto di Imola, proposte tante tipologie di birra

Doppio Malto propone 14 tipologie differenti di birra (anche gluten free), cui si aggiungono la sperimentazione di tante edizioni limitate stagionali, Lamaro a base di birra e una generosa carta di cocktail, classici e a base di birra, a cominciare dal Casanova, il popolarissimo spritz rivisitato con la Summer Ipa, una birra agrumata, fresca e dissetante. Doppio Malto proporrà anche degli originali beer tour, una degustazione con tre tipologie di assaggi (“Un giro di luppolo”, “un giro di malto” e “giro di aromi”) in un’esperienza di viaggio intorno al mondo delle birre artigianali e scoprirne tutte le qualità. Tra un sorso e l’altro, ci si potrà sfidare a biliardo, ping pong, scacchi giganti e calciobalilla. Il gioco avvicina, rilassa, apre i sorrisi. Soprattutto quelli dei bambini che avranno un’area dedicata anche con mini calciobalilla. La felicità è più bella se condivisa.

Doppio Malto di Imola, anche una cucina semplice e genuina

Doppio Malto offre una cucina semplice, genuina e creativa, che combina birra e cibo in modo innovativo e gustoso proponendo una scelta ricca e varia che va dalla carne alla brace alla pizza, passando per antipasti, insalate e dessert. Tra i piatti più amati il goloso Filetto lardellato, 250g di filetto di Black Angus con lardo alle erbe, rifinito con fiocchi di sale e olio Evo, la brace mista, una selezione dei migliori tagli di carne serviti per due persone in un braciere al centro tavola, i galletti alla birra, i fritti siciliani come antipasti e le leggere e creative tartare con Stracciatella e pomodori Piccadilly o con acciughe, battuto di giardiniera e salsa tartara e foglie di basilico. Tra i dolci, spiccano il sorprendente Birramisù, tiramisù in barattolo con biscotti savoiardi inzuppati nella birra Black Stout e scaglie di cioccolato, e la Cheesecake all’italiana, crema di Robiola in barattolo e crumble di Sbrisolona con salsa al cioccolato o ai mirtilli. Per i bambini fino a 10 anni è disponibile uno speciale menu a 8 euro con un piatto a scelta tra burger, cotoletta o tagliata di pollo, acqua o bibita e dolce incluso.

Doppio Malto Imola

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, via Malsicura 1

Tel. 0542 730197