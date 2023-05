Bergamo e Brescia protagoniste della Restaurant Week al via l’8 maggio

Torna la Restaurant Week e quest’anno saranno Bergamo e Brescia - Capitale della Cultura 2023 le protagoniste dell’evento che rappresenta un’occasione unica per scoprire piatti e menu degustazione speciali delle due città. La manifestazione si svolgerà dall’8 maggio al 20 novembre e durante gli appuntamenti sarà possibile apprezzare, attraverso un menu completo, gli abbinamenti di vini lombardi con piatti che, fra gli ingredienti, contengono Grana Padano Dop. Il programma realizzato da Italia a Tavola e IlGolosario, che già nel 2022 avevano curato la prima parte del progetto con due iniziative distinte, ora confluiscono in questi appuntamenti destinati proprio a valorizzare i due capoluoghi.

Una panoramica sulla città di Bergamo

Grana Padano Dop e vini lombardi: abbinamento top e valorizzazione del territorio

Sette ristoranti di diverse tipologie fra Bergamo e Brescia saranno testimonial degli abbinamenti d’eccellenza tra Grana Padano Dop con le sue diverse stagionature e i vini lombardi promossi da Ascovilo (Associazione Consorzi Tutela Vini Lombardi a Docg, Doc e Igt) che, insieme al Consorzio del Grana Padano Dop, valorizzano produzioni e cultura del territorio. Italia a Tavola e IlGolosario affideranno ad Alberto Lupini, Paolo Massobrio e Marco Gatti il coordinamento delle serate ufficiali di ogni settimana di degustazioni. “Nati per stare insieme: Restaurant Week Ascovilo-Grana Padano” prevede in particolare un calendario di appuntamenti dall’8 maggio al 20 novembre 2023, per gustare un temporary menu studiato ad hoc dai cuochi che partecipano al progetto.

Il direttore di Italia a Tavola, Alberto Lupini

Il menu speciale: 4 portate con tre diverse stagionature di Grana Padano Dop

Il menu speciale si potrà ordinare fino ad esaurimento dei prodotti e sarà costituito da 4 portate - antipasto, primo, secondo, dessert - realizzate con tre diverse stagionature di Grana Padano: 12 mesi, 18 mesi e oltre 24 mesi. In abbinamento alle portate e alle diverse stagionature di Grana Padano, saranno servite diverse tipologie di vini lombardi selezionati da Ascovilo. Per le prenotazioni ci si deve rivolgere ai singoli ristoranti.

Ristorante ''Lanzani'', Via Albertano da Brescia, 41 - Brescia (BS)

Cena Guidata: giovedì 11 Maggio Ore 20.00

Menu in Promozione: dall'8 al 12 Maggio 2023

Ristorante ''La Caprese'', Via Giuseppe Garibaldi 7 - Mozzo (BG)

Cena Guidata: mercoledì 24 Maggio Ore 20.00

Menu in Promozione: dal 22 al 27 Maggio 2023

Ristorante ''Trattoria Falconi'', Via Valbona, 81 - Ponteranica (BG)

Cena Guidata: martedì 6 Giugno Ore 20.00

Menu in Promozione: dal 5 al 10 Giugno 2023

Ristorante ''Il Gattolardo'', Via Generale Achille Papa, 13/15 - Desenzano del Garda (BS)

Cena Guidata: mercoledì 20 Settembre Ore 20.00

Menu in Promozione: dal 18 al 23 Settembre 2023

Ristorante ''Carlo Magno'', Via Campiani, 9 - Collebeato (BS)

Cena Guidata: mercoledì 11 Ottobre Ore 20.00

Menu in Promozione: dal 9 al 14 Ottobre 2023

Ristorante ''La Braseria'', Via Risorgimento, 17 - Osio Sotto (BG)

Cena Guidata: lunedì 23 Ottobre Ore 20.00

Menu in Promozione: dal 23 al 28 Ottobre 2023

Cena Guidata: mercoledì 22 Novembre Ore 20

Bergamo e Brescia: protagonisti i vini della Capitale della Cultura 2023

Ascovilo, sarà protagonista con Ais, l'Associazione Italiana Sommelier, anche del cartellone ufficiale di “Brescia Bergamo Capitale della Cultura”: città ricche di storia, arte e cultura, ma anche con una particolare vocazione per la produzione di vini che si sono affermati sia in ambito nazionale che in vari mercati esteri.

Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023

Domenica 7, dalle 10 alle 18, la suggestiva Città Alta di Bergamo (Circolino di Città Alta, Vicolo Sant’Agata 19) sarà il palcoscenico ideale per conoscere, scoprire (o riscoprire) i vini del territorio, in collaborazione oltre che con Ascovilo, associazione che racchiude 13 consorzi vitivinicoli lombardi, con il Consorzio Tutela Valcalepio, Consorzio Moscato di Scanzo, Lugana D.O.C., Valtènesi Riviera del Garda Classico, Garda DOC, Consorzio Montenetto e Consorzio Tutela I.G.T. Valcamonica.

Il Duomo di Brescia

L'appuntamento in Città Alta a Bergamo

Il programma della giornata prevede il banco di assaggio con otto denominazioni e oltre cinquanta etichette in degustazione (Valcalepio DOC, Moscato di Scanzo DOCG, Lugana DOC, Valtènesi Riviera del Garda Classico DOC, San Martino della Battaglia DOC, Garda DOC, Capriano del Colle DOC, Valcamonica IGT), nel corso dell'evento si svolgeranno quattro diverse masterclass.

La prima alle 11.45 dedicata all’abbinamento cibo/vino, assaggio del piatto tipico bresciano "risotto al bagòss" abbinato a tre vini bresciani (Lugana DOC, Valtènesi Riviera del Garda Classico DOC, Garda DOC). La seconda alle 13 dedicata all’abbinamento cibo/vino, assaggio del piatto tipico bergamasco "scarpinòcc" abbinato a tre vini bergamaschi (Valcalepio DOC). La terza Masterclass alle 14.45 dedicata alle denominazioni bresciane. Cinque vini in degustazione: Lugana DOC, Valtènesi Riviera del Garda Classico DOC, Garda DOC, Capriano del Colle DOC, Valcamonica IGT. Alle 16.15 l'incontro sarà dedicato a sei vini in degustazione: tre Valcalepio DOC, tre Moscato di Scanzo DOCG.

Bergamo, Piazza Vecchia in Città Alta

«Brescia e Bergamo sono province a forte vocazione vitivinicola e non possiamo celebrare la Capitale Italiana della Cultura senza ricordare l’importanza della tradizione agricola di questi territori che è concreta espressione e testimonianza della passione per la ricerca di risultati qualitativi sempre più ambiziosi - ha sottolineato Giovanna Prandini, presidente di Ascovilo -. Abbiamo radici comuni ed il nostro compito come associazione dei consorzi di tutela è fare emergere le espressioni originali e inaspettate, le piccole produzioni dei vignaioli e di quelle imprese agricole che hanno scelto la strada della certificazione di qualità che ricordiamo è sinonimo di sicurezza alimentare e conoscenza: l’arte di saper trasformare le uve in vini di pregio. Cultura è testimoniare la tradizione di lavoro, di solidarietà, di innovazione enogastronomica in un territorio dalla bellezza inaspettata, tutto da scoprire. Per questo appuntamento ci rivolgiamo ai sommelier di Bergamo che hanno una storia di formazione permanente e originale che guarda al mondo ma non vuol dimenticare la nostra terra».

Giovanna Prandini, presidente di Ascovilo

«L’aspetto più importante di questo evento è la collaborazione tra Consorzi di province diverse - ha spiegato Francesca Pagnoncelli, presidente del Consorzio Moscato di Scanzo -. Inoltre la cultura del vino è quanto mai necessaria in un momento storico in cui il nostro mondo è protagonista nel poter preservare terra e nel valorizzare economie di interi territori».

Francesca Pagnoncelli, presidente del Consorzio Moscato di Scanzo

Lo spettacolo: "Parole al vino"

Il calendario Ascovilo per la Capitale della Cultura passa anche dal teatro. Il 9 giugno, infatti, alle 18 si terrà lo spettacolo Parole al vino al Museo Diocesano, Via Gasparo da Salò 13 di Brescia. Laura Donadoni, Maurizio Rossato e Francesco Quarna presentano l'incontro all’insegna del vino e della poesia da sempre grandi alleati.

Palazzo della Loggia a Brescia

Un modo per proporre, consigliare e far conoscere il vino e la poesia con un percorso attraverso grandi autori della letteratura, in rapporto alle loro opere, al vino e al territorio. La giornalista e wine educator Laura Donadoni, intervisterà alcune fra le personalità più importanti del mondo del vino, ripercorrendo la sua esperienza tra Italia e California, come nel suo libro Custodi del vino e nel podcast The Italian Wine Girl. Attraverso le storie di chi il vino lo vive e lo produce scopriremo le eccellenze del territorio.