Tenta la fuga dopo non aver pagato al ristorante: volano pugni con il proprietario

Domenica 25 giugno, all'interno di un ristorante nel pieno centro di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, è scoppiata una rissa tra un noto ristoratore 61enne e alcuni cliente del locale. L'episodio è avvenuto dopo l'ora di pranzo, intorno alle 14:30, quando alcuni clienti erano ancora seduti a tavola. A innescare la lite, come riferito da La Nazione, è stato il comportamento di alcuni ospiti, che si sarebbero alzati dal tavolo cercando di allontanarsi dal ristorante per non pagare il conto.

Rissa all'interno di un ristorante in centro a Castiglione della Pescaia

A quel punto il titolare del locale li ha immediatamente raggiunti per chiedere loro di pagare il conto di quanto avevano regolarmente consumato. Da qui, la situazione è degenerata e il risultato è stato che il sessantenne è stato raggiunto da un pugno al volto, colpito duramente alla mandibola, ed è caduto a terra. Ad aver alzato le mani uno della comitiva. Alla fine, quando gli animi si sono placati, è stato possibile verificare lo stato di salute sia del titolare del ristorante, sia di un membro della comitiva. Entrambi hanno riportato ferite e sono stati trasportati all’ospedale Misericordia di Grosseto per accertamenti. I due, al pronto soccorso dell’ospedale, sono stati messi in due stanze diverse. Sul posto, inoltre, sono arrivati tempestivamente anche i carabinieri della zona.