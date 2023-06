Vacanze invernali? Santanchè mette in pista la Venere sugli sci

Pronta a parlare in Parlamento per rispondere al caso scoppiato dopo l’inchiesta di Report su Visibilia (azienda di cui Santanchè non è più azionista di maggioranza) e Ki Group Spa (azienda di alimentare biologico che la ministra ha acquista nel 2006 insieme all’ex compagno Canio Mazzaro), ma che alle dimissioni da ministra del Turismo proprio non ci pensa, Daniela Santanchè è invece già pronta alla stagione turistica invernale in Italia. E naturalmente con lei ci sarà ancora la Venere di Botticelli influencer, protagonista della contestatissima campagna del ministero del Turismo e di Enit, Open to Meraviglia.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè annuncia il seguito per la discussa campagna Open to Meraviglia

Open to Meraviglia, la Venere di Botticelli torna in inverno sugli sci

Così, mentre sui social, gira l’hashtag #opentdodimissoni, la ministra Santanchè va avanti imperterrita e annuncia: «La Venere di Botticelli sarà sempre la nostra virtual influencer ma in versione invernale. La vedrete con gli sci e in 3d». Aggiungendo che «Dobbiamo rivolgerci anche ai giovani, non solo con la virtual influencer ma anche con i social. Con la campagna estiva abbiamo avuto dei numeri pazzeschi in tutto il mondo, anche grazie alle critiche».

Santanchè: «Impariamo dai nostri errori»

Insomma, la Santanchè è convinta, come diceva qualcuno, che basta che se ne parli… però ammette: «Qualche errore lo facciamo anche noi, ma tra fare e non fare credo che sia meglio fare. Dobbiamo imparare a essere più bravi a fare comunicazione e saperci vendere. Tutti noi dovremmo appropriarci di quell’orgoglio di appartenenza, essere orgogliosi della nostra nazione».