Gli arabi nel 49% delle quote di Rocco Forte Hotels: operazione da 1,5 miliardi

La Rocco Forte Hotels ltd sta per firmare un accordo che porterà il Public Investment Fund (Pif), il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, a entrare nel capitale della società con una quota del 49%. Questa partnership accelera la crescita dell'azienda nel settore dell'ospitalità di lusso, includendo anche l'espansione nel Golfo. La Cassa depositi e prestiti, secondo azionista con il 23%, e la famiglia Forte, manterranno il controllo del gruppo e continueranno a guidarlo. Rocco Forte Hotels è conosciuta a livello mondiale per la gestione di alberghi a cinque stelle, come l'Hotel de Russie e l'Hotel de la Ville a Roma, il Savoy a Firenze, Villa Igiea a Palermo, il Brown's Hotel a Londra e la nuova Rocco Forte House a Milano. L'operazione, del valore di circa 1,5 miliardi di dollari, vedrà il Pif investire circa 700 milioni di dollari. Il fondo sovrano ha mostrato un forte interesse negli investimenti legati al turismo e al "made in Italy" in Italia, come dimostrato dall'acquisto di una quota del 33% in Azimut Benetti.

Il ministro del Turismo, Ahmed Bin Aqeel Al-Khateeb

In che cosa ha investito il Pif dell'Arabia Saudita?

Il Pif gestisce investimenti per 700 miliardi di dollari ed è impegnato a promuovere un turismo di lusso sostenibile. Il suo board include il ministro del Turismo, Ahmed Bin Aqeel Al-Khateeb. La Cassa depositi e prestiti aveva inizialmente investito 82 milioni di dollari nel 2014 attraverso l'ex Fondo strategico, che è poi confluito in Cdp Equity. Tuttavia, la partecipazione della Cdp in Rocco Forte Hotels è stata considerata meno strategica secondo il piano di razionalizzazione e rotazione delle quote esistenti del ceo Dario Scannapieco.

La Cdp ha già ceduto le sue quote in altre aziende, come BF, Inalca e nelle società di gestione del risparmio FSI e QuattroR. L'obiettivo della Cdp è ora concentrarsi sulle partecipazioni nelle reti di energia, trasporto e digitale, continuando a sostenere le piccole aziende italiane tramite il Fondo italiano di investimento e Cdp Venture Capital. Se le cifre saranno confermate, la Cdp otterrà una plusvalenza significativa da questa operazione.