Lombardia, agriturismo sempre più business di donne e giovani

Da reddito integrativo, a reddito primario. È cambiata la filosofia ma anche e soprattutto l'impegno di molti giovani (donne, in particolare) che trovano nel settore dell'agriturismo un impegno diretto e una fonte di reddito per tutto l'anno, a integrazione delle attività agricole. In Lombardia sono 1.767 gli agriturismi già nel pieno dell'attività. Accolgono i propri ospiti con un'offerta fatta di relax, natura e paesaggi, all’insegna della tipicità di cibi, vini e prodotti locali in un territorio regionale sempre diverso tra pianura, montagna e collina.

La Lombardia, dove le aziende sono aumentate del 2,8%, è la terza regione italiana per numero di agriturismi

Agriturismo, la Lombardia è la terza regione in Italia

La Lombardia, dove le aziende sono aumentate del 2,8%, è la terza regione italiana per numero di agriturismi dopo Toscana e Trentino-Alto Adige e punta sempre di più su queste strutture, che rappresentano in pieno le potenzialità multifunzionali dell'agricoltura, in grado di produrre eccellenze alimentari ma anche di aprirsi agli ospiti con servizi di qualità. Secondo proiezioni Istat, il 2022 ha segnato una ripartenza per il settore dell'agriturismo dopo la crisi pandemica, vedendo il ritorno degli stranieri ma soprattutto registrando un +47% di visitatori italiani.

Delle 1.767 aziende agrituristiche, oltre mille sono strutturate per fornire ospitalità e soggiorni con circa 15mila posti letto e più di 1.100 hanno attività di ristorazione con quasi 40mila posti a sedere.

Agriturismo, tra buon cibo ed esperienze

Ma è la diversificazione il vero punto di forza di queste aziende agricole che sanno proporre un'ampia gamma di attività comprendenti degustazioni, escursioni e trekking, sport, osservazioni naturalistiche, corsi e che in oltre 200 casi ospitano le scuole in qualità di fattorie didattiche. Questa la ripartizione provinciale degli agriturismi: Sondrio 130, Cremona 73, Como 174, Lecco 81, Mantova 228, Pavia 206, Bergamo 193, Lodi 39, Varese 85, Milano 159, Brescia 375, Monza-Brianza 24.Il cibo, naturalmente, rappresenta il fiore all'occhiello dell'offerta agrituristica e, come certificato dall'ultima edizione del “Rapporto sul turismo enogastronomico italiano”, il 58% dei turisti che hanno compiuto almeno un viaggio nel corso dell'ultimo anno, ha scelto proprio l'enogastronomia come fattore principale che li ha motivati a spostarsi. Un ulteriore punto di forza per una regione che sotto il simbolo della rosa camuna conta 75 produzioni Dop e Igp tra vino, formaggi, salumi, olio, prodotti ittici e miele.