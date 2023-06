Bonus Estate 2023: arriva l'aiuto economico anche per il turismo

Dopo la fiducia della Camera e del Senato, il Consiglio dei ministri ha annunciato l'introduzione del Bonus Estate 2023, un trattamento integrativo speciale destinato ai lavoratori del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali, durante il periodo dall'1 giugno al 21 settembre. Questa iniziativa prevede il riconoscimento di una somma equivalente al 15% delle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e gli straordinari. È importante sottolineare che tale importo non verrà considerato nel calcolo del reddito dei beneficiari.

Arriva il bonus estivo per il comparto turistico

Bonus Estate 2023: un importante sostegno economico per il turismo

Il Bonus Estate, in sostanza, rappresenta un ulteriore sforzo del governo per sostenere e incentivare il settore del turismo, particolarmente colpito dalla pandemia, e che, con tutta probabilità, tornerà a vivere un periodo d'oro - nonostante la carenza di personale - dopo gli anni di stop dovuti proprio al Covid. La decisione di introdurre questo trattamento integrativo speciale mira a riconoscere il valore e l'impegno dei lavoratori del comparto, che contribuiscono in modo significativo alla promozione e alla crescita del Made in Italy.

Inoltre, è un importante sostegno economico per i lavoratori del settore, offrendo loro un incentivo aggiuntivo per il lavoro notturno e gli straordinari, che spesso richiedono uno sforzo supplementare. Infine, contribuirà a migliorare il reddito complessivo dei dipendenti del settore, fornendo loro una maggiore sicurezza finanziaria durante tutto il periodo estivo.

Bonus Estate 2023 per il turismo: aiuti per un settore chiave in Italia

L'importanza del turismo in Italia non può essere sottovalutata. Il nostro paese, infatti vanta una ricchezza culturale, storica, artistica e paesaggistica straordinaria, che attira milioni di visitatori da tutto il mondo ogni anno. Il turismo non solo contribuisce in modo significativo all'economia italiana, generando entrate e occupazione, ma svolge anche un ruolo fondamentale nella promozione e nella preservazione del nostro patrimonio. E, per tutto questo, è necessario sostenere il più possibile l'intero comparto.