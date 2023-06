Lago di Garda, la barca “sospesa” lascia in anticipo: sorride il turismo

La barca "sospesa" molla gli ormeggi e domenica prossima se ne va, fra le polemiche, dal lago di Garda. L'annuncio è stato dato dalla società tedesca E.On che in un comunicato ha ribadito la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni locali e a terminare - in anticipo - la campagna mediatica il prossimo 2 luglio. «Fra alcuni giorni - aveva annunciato Flaviano Mattiotti, sindaco di Manerba del Garda - la barca "sospesa" in mezzo al lago verrà tolta». Una buona notizia per albergatori e molti titolari di attività turistiche dopo che: «Alcuni tour operator, in questa fase, davano le prenotazioni per il Garda in flessione». Ma nel centro rivierasco non si è ancora placata la polemica sull'installazione posta di fronte all'isola di San Biagio, a 70 cm di altezza.

La barca sospesa sul lago di Garda (credits: BrandNews)

Perché c'è una barca sospesa nel lago di Garda?

Barca al centro di una campagna pubblicitaria avviata dalla società tedesca E.On, player internazionale dell'energia con sede a Essen per sensibilizzare sui cambiamenti climatici. Una iniziativa che stava creando un grave danno di immagine non solo alla sponda lombarda ma anche a quella trentina. «Un'installazione - ha dichiarato nei giorni scorsi l'assessore lombardo al Turismo, Barbara Mazzali - di cattivo gusto. Mi chiedo come possa essere stata autorizzata. Questo è un finto ambientalismo a danno dei laghi italiani». Dura anche la reazione della provincia di Trento che tramite l'avvocatura ha scritto ai promotori e minacciato di adire a vie legali così come la Regione Lombardia. Entrambe le amministrazioni avevano diffidato E.On a rimuovere foto e video della campagna, lesive dell'immagine del Garda che: «Vanno ad incidere sul programma di promozione turistica. Il problema dei cambiamenti climatici è serio, ma non va banalizzato e semplificato ed è di grande spessore scientifico».

Una campagna che genera l'idea di un lago privo di acqua e causa della siccità dell'inverno scorso. In realtà, invece, grazie anche alle recenti piogge i livelli dell'acqua sono normali e decisamente migliori rispetto allo scorso anno. La campagna pubblicitaria è stata autorizzata dall'Autorità di Bacino in via temporanea per 120 giorni e sostenuta dall'amministrazione comunale. Tant'è che in consiglio comunale il gruppo di opposizione ha presentato una interpellanza per chiedere la sospensione della campagna pubblicitaria e la rimozione della barca sospesa davanti a porto Torchio. La questione era stata sottoposta anche all'ambasciatore della Germania in Italia Victor Elbling, che proprio la scorsa settimana aveva compiuto un tour sul Benaco, un lago particolarmente amato dai tedeschi che rappresentano ben il 50% dei villeggianti complessivi. E dopo le polemiche, adesso la barca "sospesa" se ne va.