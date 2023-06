Sei alla ricerca di un lavoro nel turismo? Scopri quali aziende stanno assumendo

Con l'arrivo dell'alta stagione turistica, il comparto alberghiero e turistico in Italia è in cerca di personale qualificato per soddisfare la crescente domanda dei viaggiatori. Numerose aziende del settore, infatti, stanno cercando collaboratori pronti, offrendo opportunità di lavoro importanti e dinamiche. Tra le catene alberghiere che stanno conducendo le selezioni, spiccano Gruppo Una, Blu Hotels, Th Resorts, Bluserena, Aeroviaggi, JSH Hotels Collection, Delphina e Starhotels.

Scopri chi è alla ricerca di personale nel turismo

Ecco le principali figure ricercate nel turismo

Il Gruppo Una, ad esempio, ha aperto selezioni per 60 figure professionali che ricopriranno ruoli come maitre d'hotel, cuochi, portieri di notte e altre posizioni. Allo stesso modo, Blu Hotels ha annunciato la ricerca di 100 risorse per le sue trenta strutture, offrendo anche opportunità per posizioni junior al fine di formare i professionisti del futuro attraverso piani di crescita mirati. Gli hotel Falkensteiner, con le loro strutture a Bolzano, Brunico, Jesolo e Villasimius, hanno ancora aperte 180 posizioni lavorative. Club del Sole, invece, è alla ricerca di 200 figure professionali non solo per la stagione estiva, ma anche per ruoli operativi, direzionali e di coordinamento.

Anche nel settore delle crociere fluviali di lusso, ci sono opportunità di lavoro interessanti. Avalon Waterways, un rinomato brand di crociere, sta cercando personale di lingua italiana con un'ottima padronanza dell'inglese. Sono richiesti una decina di giovani da inserire a bordo delle loro navi che offrono partenze dedicate al mercato italiano.

Lavoro nel turismo: entro fine anno i bandi del Ministero

Inoltre, entro la fine dell'anno, il ministero del Turismo pubblicherà bandi di concorso per ulteriori opportunità di impiego nel settore. Saranno disponibili 141 posti per diplomati e laureati, tra cui due posizioni dirigenziali di prima fascia, quattro posizioni dirigenziali di seconda fascia, 75 posizioni di funzionari e 60 posizioni di assistenti. Queste numerose opportunità di lavoro nel settore alberghiero e turistico offrono prospettive interessanti per coloro che sono alla ricerca di una carriera dinamica e stimolante. Se hai competenze e qualifiche adeguate, cogli questa occasione per inserirti in un settore in crescita e contribuire all'esperienza dei viaggiatori in tutto il mondo.