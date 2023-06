Spagna, la destinazione perfetta per il turismo LGTBIQ+ in Europa

La Spagna è da tempo considerata una delle principali destinazioni per la comunità LGTBIQ+. Grazie al suo carattere inclusivo e alla sua offerta di alto valore in termini di ricchezza culturale, artistica e naturalistica, oltre alla sua gastronomia e alle opportunità di shopping, il paese attira un gran numero di turisti che desiderano vivere esperienze uniche e autentiche. E quest'anno, Turespaña, l'istituto nazionale del turismo spagnolo, ha deciso di patrocinare il Mado, la manifestazione del Madrid Pride 2023. Questo accordo si inserisce all'interno della strategia di ampliare la visibilità internazionale delle destinazioni spagnole, mettendo in luce temi ed esperienze turistiche di particolare rilevanza per i turisti LGTBIQ+. Durante l'intera settimana del Pride, all'insegna della campagna promozionale di Turespaña "You deserve Spain", sono previsti incontri con influencer e media internazionali specializzati, oltre alla celebrazione dei consolidati Premi Mado, che riconoscono l'importanza del lavoro svolto da personalità, associazioni e istituzioni pubbliche e private a favore di questa comunità.

Uno scatto della manifestazione Mado a Madrid

Mado, uno degli eventi più importanti della comunità LGTBIQ+

Mado è considerato uno degli eventi internazionali più importanti al mondo e la più grande manifestazione in Europa dedicata all'orgoglio LGTBIQ+. Solo nel 2022, la manifestazione ha attirato a Madrid oltre due milioni di persone, le quali hanno contribuito a una spesa di circa 400 milioni di euro. Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo, ogni anno sono oltre 35 milioni i viaggiatori LGTBIQ+, con un tasso di crescita del 10,3% rispetto al 3,8% del turismo convenzionale. Le mete preferite includono Germania, Spagna e Regno Unito, con la Spagna che occupa il secondo posto mondiale come destinazione sicura, subito dopo gli Stati Uniti.

Turismo LGTBIQ+: la Spagna è una meta di riferimento per la comunità

La Spagna è stata riconosciuta da Turespaña come il paese con la migliore qualità di vita per il collettivo LGTBIQ+ e offre esperienze di vacanza eccezionali in molte destinazioni con una ricca offerta turistica. Dai festival culturali, alle opportunità di shopping, fino ai meravigliosi paesaggi, alle infrastrutture all'avanguardia, agli hotel di alta qualità e alla gastronomia raffinata, il paese ha molto da offrire. Il paese iberico, dunque, continua ad affermarsi come una meta di riferimento per il turismo LGTBIQ+. La sua apertura e la sua offerta variegata fanno sì che sempre più viaggiatori scelgano il paese come destinazione preferita. Con l'impegno di Turespaña nel promuovere la visibilità internazionale delle destinazioni spagnole, il futuro del turismo LGTBIQ+ in Spagna si preannuncia ancora più brillante.