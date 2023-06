La barca sospesa sul Garda: idea green o "minaccia" per il turismo?

Il fine giustifica i mezzi, si dice. Ma non è sempre vero. Anzi bisogna prestare attenzione alle conseguenze. Così un’istallazione di una barca sospesa su un lago “prosciugato” per sensibilizzare sui cambiamenti climatici può essere un boomerang per il turismo. La pensa così Barbara Mazzali, assessore a Turismo, marketing territoriale, design, moda e grandi eventi di Regione Lombardia. Ma andiamo con ordine: a Manerba del Garda (Bs), si svolto l’evento Make Italy Green, organizzato da E.ON, in cui si è parlato di cause ed effetti del cambiamento climatico e possibili soluzioni da mettere in atto per fronteggiare tali sfide e rendere l’Italia più verde. A fare da sfondo alla campagna Make Italy Green, una barca sospesa sul Lago di Garda, a richiamare l’attenzione sulla diminuzione del livello d’acqua subito dal lago negli anni più recenti a causa dei cambiamenti climatici, conseguenza delle azioni non responsabili dell’uomo sul Pianeta.

A fare da sfondo alla campagna Make Italy Green, una barca sospesa sul Lago di Garda

Make Italy Green, compagnia boomerang per il turismo

Ma per Barbara Mazzali «la “barca sospesa” in un triste fotomontaggio su un Lago di Garda fintamente prosciugato dalla siccità è solo una idea-boomerang per il nostro turismo, e che nulla ha a che vedere con la realtà di oggi: i nostri splendidi laghi hanno recuperato buoni livelli di riempimento delle acque, e sono più belli che mai. Non è così con queste "installazioni-spaventapasseri" che si concretizza la transizione ecologica».

L’impegno della Lombardia per la sostenibilità ambientale

«Come allora favorire la transizione green? Con i fatti, come quelli messi in atto da Regione Lombardia: il mio Assessorato ha stanziato 30 milioni di euro per la riqualificazione e costruzione di strutture ricettive lombarde con un bando apripista verso la “vera” sostenibilità ambientale - ha spiegato Mazzali- Abbiamo, infatti, costruito questa misura in collaborazione con l'Autorità Ambientale regionale, attenendoci al principio europeo del Dnsh (Do No Significant Harm - Non arrecare danno significativo all'ambiente) con cui si intende spingere le imprese a seguire criteri di sostenibilità nella messa a terra degli interventi incentivati. Questo è “fare” sostenibilità».