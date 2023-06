Rapina a mano armata in un supermercato a Torre del Greco: nessun ferito

In una sequenza di eventi durata meno di trenta secondi, due individui armati di pistola e con caschi integrali hanno messo a segno una rapina all'interno di un supermercato in via Nazionale 900 a Torre del Greco (Na), giovedì 20 intorno alle 20. L'azione rapida e audace ha spinto i cassieri a consegnare l'incasso giornaliero, mentre i clienti assistevano impotenti e terrorizzati. La rapina è stata prontamente segnalata alla centrale operativa, che ha inviato sul posto i carabinieri della sezione Radiomobile della locale compagnia. Dopo aver ascoltato i testimoni oculari e analizzato le immagini dell'impianto di videosorveglianza, gli agenti hanno confermato la dinamica dell'evento. Fortunatamente, durante la rapina non sono stati esplosi colpi e nessuno è rimasto ferito, sebbene il terrore si sia diffuso tra le persone che si sono trovate sotto la minaccia delle armi. Al momento, il valore del bottino sottratto non è stato ancora quantificato.

Rapina in un supermercato a Torre del Greco (Na)

Rapina in un supermercato a Torre del Greco: le autorità controllano le telecamere per risalire ai fuggitivi

Attualmente sono in corso approfondite indagini per risalire all'identità e all'ubicazione dei responsabili. Le autorità stanno sfruttando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire il percorso di fuga dei rapinatori e acquisire ulteriori elementi utili all'identificazione. La comunità locale è stata scossa da questo violento episodio, che ha evidenziato la necessità di aumentare la sicurezza nelle zone commerciali. Le forze dell'ordine e le autorità locali sono impegnate a implementare misure preventive per garantire la tranquillità e la protezione dei cittadini.

La speranza dei cittadini è che, grazie all'opera delle forze dell'ordine e all'aiuto della tecnologia di sorveglianza, gli autori di questa rapina possano essere individuati e portati alla giustizia al più presto, restituendo un senso di sicurezza alla comunità locale.