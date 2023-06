Turismo, i single rivoluzionano il settore e spendono più delle coppie

Negli ultimi anni, il settore turistico ha assistito a uno straordinario fenomeno: un notevole aumento delle prenotazioni di viaggi da parte dei single. Rispetto al passato, questi viaggiatori non provano più paura o vergogna a intraprendere avventure da soli. Secondo i dati analizzati dagli specialisti di SpeedVacanze, le prenotazioni dei single sono aumentate del 51%, mettendo in evidenza l'importante impatto di queste persone sull'economia turistica. I single si rivelano anche spenditori più generosi rispetto alle coppie durante le loro vacanze. In media, un single spende il 45% in più rispetto a una coppia durante il soggiorno e la spesa media giornaliera di un single si attesta sui 180 euro, mentre una coppia spende in media 105 euro al giorno.

Negli ultimi anni, le prenotazioni dei single sono aumentate del 51%

Le differenze di spesa tra single e coppie durante le vacanze

Questa differenza di spesa si riflette anche in altre componenti del viaggio. Ad esempio, per il cibo, un single spende in media 50 euro a pasto contro i 25 euro di una coppia. Per quanto riguarda le attività di svago, i single sono disposti a spendere fino a circa 100 euro al giorno, mentre le coppie spendono la stessa cifra ma per due persone. Anche negli acquisti, i single si distinguono, spendendo fino a 70 euro al giorno rispetto ai 40 euro di una coppia. Secondo i dati raccolti, il 73% dei single preferisce prenotare pacchetti vacanza che offrano l'opportunità di incontrare nuove persone ed esperienze da vivere. Questo indica la predilezione per una vacanza senza preoccupazioni, in cui è possibile godere appieno di tutto ciò che il viaggio ha da offrire.

La crescente tendenza dei single verso esperienze di lusso

I single, poi, sembrano essere inclini a investire in esperienze di lusso e a godersi la propria indipendenza. Ad esempio, quando si tratta di crociere, preferiscono le cabine con vista mare. L'analisi condotta evidenzia che i single dimostrano una spiccata propensione a godersi ogni istante della loro vacanza, senza badare troppo alle spese. Spa, casinò, escursioni e altre attività di svago diventano parte integrante della loro esperienza di viaggio. Di conseguenza, i single sono disposti a spendere il 37% in più rispetto a una famiglia composta da tre persone. Questi viaggiatori desiderano investire nella qualità del loro tempo libero e concedersi esperienze uniche durante il viaggio, contribuendo così all'economia turistica e all'innovazione dei servizi offerti.