Terme Euganee, successo per il ponte del 2 giugno. Tanti i turisti stranieri

Positivo il bilancio del ponte del 2 giugno per le Terme Euganee. Più del 90% delle stanze occupate e tanti stranieri confermano il trend positivo dei primi tre mesi. L’Osservatorio regionale del Turismo, con un aggiornamento relativo al primo trimestre, ha rilevato una crescita complessiva dei turisti in arrivo dall’estero rispetto all’anno prima, con una crescita dal 31% al 39%.

Villa Draghi a Montegrotto Terme

Terme Euganee, per il ponte del 2 giugno molte presenze straniere

Sono state molte le presenze straniere registrate ad Abano e Montegrotto Terme, in particolare dalla Germania e dall’Austria. Tedeschi e austriaci hanno rappresentato insieme il 14% delle presenze nel primo trimestre del 2023, il 51% degli stranieri. Grande diminuzione, invece, del turismo russo, passato dalle 32mila presenze del periodo gennaio - marzo 2019 alle 9mila di quest’anno. Tra i fenomeni da segnare l’incremento dei turisti provenienti dal Belgio, le cui presenze sono raddoppiate arrivando a quota 2mila nel primo trimestre di quest’anno, contro il migliaio all’anno tra il 2017 e il 2019.

Walter Poli (Federalberghi) e l'obiettivo del riconoscimento Unesco

«Definitivamente archiviata la lunga stagione del Covid - spiega Walter Poli, Presidente Federalberghi Terme Abano Montegrotto - gli stranieri sono tornati alle nostre Terme, che si confermano sempre più attrattive con la loro proposta che intercetta la domanda crescente di benessere e vacanze a contatto con la natura. Molte sono le potenzialità ancora inesplorate, molte le opportunità che si aprono per promuovere l’unicità di questa destinazione verso nuovi mercati oltre a quelli tradizionali di riferimento come appunto Germania o Austria. Il riconoscimento Unesco potrebbe rappresentare un volano in questo senso, ma è un traguardo cui guardare inevitabilmente in un orizzonte di lungo periodo mettendo in campo al contempo, con la Regione e gli attori del territorio, iniziative mirate, a partire dal patrimonio dei dati di cui disponiamo».