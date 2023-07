Come risparmiare sui biglietti di Ryanair? Ecco cinque pratici consigli

Cinque consigli per risparmiare sui biglietti di Ryanair

Se stai cercando un modo per risparmiare sui voli e desideri viaggiare con Ryanair, la compagnia aerea simbolo del low-cost (anche se per quest'estate i prezzi sono lievitati), abbiamo preparato una guida con cinque consigli pratici che ti aiuteranno a ottenere i migliori prezzi. Con un po' di flessibilità e attenzione, potrai goderti una vacanza economica senza rinunciare alla comodità.

Ecco cinque consigli per acquistare biglietti low-cost su Ryanair

1. Scegliere i giorni giusti

La flessibilità è la chiave per risparmiare con Ryanair. Evita di viaggiare durante il weekend, quando i prezzi dei voli tendono ad aumentare. I giorni infrasettimanali, come mercoledì o giovedì, offrono solitamente tariffe più convenienti. Ricorda che la flessibilità nel tuo programma di viaggio può aprire la porta a tariffe più basse.

2. Scegliere gli orari più flessibili

Oltre ai giorni, gli orari di volo possono influenzare il prezzo del biglietto. Considera i voli nelle prime ore del mattino, tra le 6 e le 8, o gli ultimi voli della giornata, dopo le 21. Tieni presente che gli orari notturni potrebbero comportare delle difficoltà una volta arrivato a destinazione, specialmente se non ci sono mezzi di trasporto disponibili.

3. Scegliere destinazioni economiche

La scelta della destinazione può fare una grande differenza nel costo complessivo del viaggio. Sii flessibile e cerca voli per destinazioni economiche. Potresti trovare offerte incredibili per città come Londra a soli 15 euro o il Marocco a 7-10 euro. Tuttavia, i voli più convenienti si trovano spesso nell'Europa orientale, come Moldavia o Romania. Approfitta di queste opportunità per esplorare luoghi nuovi ed emozionanti a prezzi accessibili.

4. Fare attenzione ai bagagli

Ryanair ha aggiornato le sue politiche sui bagagli, introducendo tariffe per bagagli aggiuntivi. Ora solo il bagaglio a mano con dimensioni massime di 40 cm x 25 cm x 20 cm è incluso nel prezzo del biglietto. Se desideri portare un bagaglio da 10 kg, dovrai pagare un supplemento di circa 6 euro, mentre per bagagli più grandi le tariffe possono salire fino a 20-35 euro. Per risparmiare, un suggerimento utile è condividere un bagaglio da 10 kg con il tuo compagno di viaggio e dividere la spesa.

5. Cancellare i cookies del sito

Hai mai notato che i prezzi dei voli sembrano aumentare ogni volta che effettui una ricerca su Ryanair? Potrebbe sembrare strano, ma i siti web utilizzano i cookies per ricordare le tue preferenze di ricerca e spingerti ad acquistare il prima possibile. Per ottenere sempre il miglior prezzo, cancella i cookies prima di iniziare la tua ricerca. Provalo e vedrai la differenza.