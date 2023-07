Marevivo assegna 3 stelle marine al Rome Cavalieri e all'Aleph Rome Hotel

Due delle più rinomate strutture alberghiere della capitale italiana, il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel e l'Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, sono state premiate con il massimo punteggio previsto nella campagna nazionale "Plastic Free e non solo" promossa da Marevivo. Riconosciute per la loro sensibilità e impegno verso la transizione ecologica, entrambe le strutture hanno aderito prontamente alla campagna, dimostrando di aver soddisfatto i rigorosi requisiti stabiliti dalle linee guida per la categoria "Ospitalità" e ottenendo le prestigiose "Tre Stelle Marine".

Le due targhe assegnate da Marevivo

Oltre all'obiettivo di eliminare l'uso della plastica usa e getta, i due alberghi hanno adottato diverse misure virtuose per contribuire alla sostenibilità ambientale. Tra queste, spiccano l'approvvigionamento di energia da fonti 100% rinnovabili, l'utilizzo di impianti che consentono un uso sostenibile delle risorse, la riduzione degli sprechi alimentari e la scelta di privilegiare fornitori locali per le provviste alimentari, riducendo così l'impronta ecologica legata al trasporto dei prodotti.

Giugni (Marevivo): «Possiamo contribuire a mantenere alta l'attenzione sulla questione ambientale»

Rosalba Giugni, presidente di Marevivo, ha dichiarato: «In questi anni, grazie anche all'impegno della nostra Associazione, si sono compiuti importanti progressi nella protezione dell'ambiente che ci circonda, e molte strutture hanno intrapreso azioni capaci di conciliare le esigenze dello sviluppo economico con i principi della sostenibilità. Sono felice di riprendere da dove siamo stati costretti a interrompere a causa della pandemia, perché insieme possiamo contribuire a mantenere alta l'attenzione sulla questione ambientale». L'importanza delle scelte imprenditoriali nel settore turistico per il futuro del pianeta è fondamentale, e Marevivo spera che il riconoscimento conferito alle prestigiose strutture del Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotel e dell'Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, possa servire da esempio per tutte le attività turistiche che desiderano adottare una gestione più sostenibile, prestando attenzione non solo ai processi interni, ma anche ai messaggi trasmessi agli ospiti.

Cabella (Rome Cavalieri): «Per noi sostenibilità e impegno per la salvaguardia del pianeta sono una priorità»

Per Alessandro Cabella, managing director del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, poi «la sostenibilità e l'impegno per la salvaguardia del pianeta sono una priorità, e siamo orgogliosi di ricevere questo importante riconoscimento da una delle associazioni ambientaliste più attive in Italia. Questo impegno fa parte della nostra cultura aziendale, e l'obiettivo è continuare con costanza la ricerca di soluzioni sostenibili sempre più innovative ed efficaci».

Fruscio (Aleph Rome Hotel): «Il premio ci incoraggia ad impegnarci ancora di più nella salvaguardia del pianeta»

Anche Valeria Fruscio, direttore generale dell'Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, ha espresso la sua soddisfazione per il premio ottenuto: «Questo riconoscimento ci incoraggia ad impegnarci ancora di più nella salvaguardia del pianeta. Oltre alle misure per ridurre gli sprechi e le attività inquinanti, all'eliminazione della plastica usa e getta e a tutte le altre azioni che adottiamo per proteggere l'ambiente, ci sforziamo attivamente di coinvolgere i nostri ospiti e il nostro personale per una maggiore consapevolezza sull'importanza delle questioni ambientali».

La campagna nazionale "Plastic Free e non solo" è stata lanciata da Marevivo nel giugno 2019 con l'obiettivo di coinvolgere il settore turistico, un importante motore dell'economia nazionale, in un percorso che premia le strutture che adottano misure per tutelare l'ambiente e, di conseguenza, il mare, dalla cui salute dipende la nostra. Hotel, stabilimenti balneari e porti turistici sono invitati ad aderire all'iniziativa, che prevede l'assegnazione di una, due o tre "Stelle Marine" a seconda dell'impegno dimostrato nella sostenibilità. La campagna ha definito tre livelli di riconoscimento, ognuno con una serie di obiettivi da raggiungere: dall'eliminazione della plastica usa e getta al contenimento degli sprechi, dal contrasto all'inquinamento alla riduzione dell'impronta ecologica. Ogni livello raggiunto permette alle strutture di ottenere una "Stella Marina" simbolica, che testimonia il loro impegno e può essere autodichiarata.