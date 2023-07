Come risparmiare sui viaggi in treno: segreti e consigli per i migliori prezzi

Alcuni consigli su come risparmiare durante l'acquisto di bigilietti del treno

I viaggi in treno rappresentano un'opzione comoda e sostenibile per spostarsi da una città all'altra, ma spesso il costo dei biglietti può risultare un ostacolo per molti passeggeri. Tuttavia, con un po' di pianificazione e conoscenza dei meccanismi di prenotazione, è possibile ottenere biglietti a prezzi competitivi e risparmiare considerevolmente. Una delle strategie più efficaci per risparmiare sui viaggi in treno è quella di prenotare con anticipo. Se si dispone della flessibilità necessaria, è consigliabile prenotare e acquistare i biglietti con largo anticipo. Le compagnie ferroviarie, come Trenitalia e Italo, offrono spesso tariffe promozionali per coloro che si organizzano con anticipo, consentendo di accedere ai prezzi più bassi disponibili. Ma non è tutto.

Ecco alcuni consigli per risparmiare sui biglietti del treno

1. Programmi di fedeltà e tessere punti

Infatti, sia Trenitalia che Italo offrono programmi di fedeltà e tessere punti che permettono di accumulare punti con ogni viaggio effettuato. Questi punti possono essere successivamente convertiti in sconti o offerte speciali. È consigliabile iscriversi a questi programmi e sfruttare i benefici offerti per ottenere biglietti a prezzi vantaggiosi.

2. Coupon e buoni sconto

Un altro consiglio utile è quello di utilizzare coupon e buoni sconto, soprattutto se si opta per la compagnia Italo. Italo offre regolarmente codici sconto per periodi specifici dell'anno, e iscriversi al loro portale permette di ricevere via email questi codici promozionali.

3. Controllare i siti web e i social delle compagnie

Per trovare offerte e sconti aggiuntivi, è consigliabile controllare i siti web delle compagnie ferroviarie e visitare le loro pagine sui social media. Spesso vengono pubblicizzate offerte speciali che non sono disponibili altrove. Inoltre, è possibile rivolgersi direttamente alle biglietterie per informarsi su eventuali promozioni in corso.

4. Affidarsi anche a portali alternativi

Un altro modo per trovare prezzi convenienti è quello di utilizzare portali alternativi per la ricerca dei biglietti, come ad esempio Trainline. Questi portali consentono di confrontare i prezzi delle diverse compagnie ferroviarie in modo rapido e semplice, aiutando a individuare le migliori alternative a livello di costo.