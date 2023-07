Leolandia, aperta la nuova attrazione acquatica “Il Golfo del Drago Marino”

Leolandia, il parco a tema numero 1 in Italia per le famiglie, ha inaugurato la sua ultima attrazione acquatica, "Il Golfo del Drago Marino". Questa nuova avventura, che vanta un enorme drago lungo 25 metri e alto 9 metri, promette di rendere ancora più fresca l'estate dei visitatori. Il Golfo del Drago Marino si presenta come una cornice mozzafiato nel Golfo di Leolandia, con un maestoso drago avvinghiato a un vascello pirata. Protetto da una cascata da 1.500 litri d'acqua al minuto, questa attrazione offre esperienze uniche per i suoi coraggiosi esploratori.

"Il Golfo del Drago Marino" di Leolandia

Per i visitatori più grandi, sono disponibili spericolate battaglie acquatiche, dove possono manovrare cannoni che sparano fino a 8 metri di distanza. Mentre per i più piccoli, ci sono 350 metri quadri di giochi d'acqua adatti alle loro esigenze. Inoltre, un grande secchio in cima all'albero maestro si svuota improvvisamente, regalando rinfrescanti scrosci di acqua. Il drago, sempre vigile e pronto a difendere il suo fortino, sorprende i visitatori con spruzzi d'acqua e immense nuvole di vapore. Questa fantastica attrazione trasporta i visitatori in un mondo di magia e avventura, dove la fantasia si mescola con la realtà. Ma la presenza dei draghi a Leolandia non è solo un'illusione. Due esemplari di drago barbuto, originari dell'Australia centrale, sono stati ritrovati in giro per la bergamasca e sono stati portati nel rettilario del parco, dove ricevono amorevoli cure. Ora, questi draghi reali sono diventati i beniamini dei visitatori, che possono incontrarli da vicino dopo essersi divertiti nel Golfo del Drago Marino.

Ira (Leolandia): «Il Golfo del Drago Marino è solo la prima di una serie di novità»

A completare l'esperienza, proprio di fronte al Golfo, si trova la nuova Taverna del Viaggiatore. Questo luogo accogliente è ideale per rifocillarsi dopo tante avventure, offrendo pizze napoletane, fritti, pokè, gelati e frullati. La Piazza Venti Nodi, poco distante dalla taverna, affascina i visitatori con una grande fontana ispirata alla rosa dei venti. Dotata di 480 ugelli, la fontana crea suggestive coreografie che incantano i presenti. Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, ha dichiara: «Siamo felici di accogliere i nostri piccoli ospiti in questa area giochi, progettata per stimolare la creatività e l’immaginazione dei bambini. Le estati sono e saranno sempre più calde, le famiglie cercano quindi occasioni che consentano di godere di un po’ di refrigerio. Leolandia, primo parco divertimenti lombardo, non poteva non tenere conto di questa esigenza, da cui nasce il progetto di ampliamento. Il Golfo del Drago Marino è solo la prima di una serie di novità destinate a cambiare il volto di un’intera area di Leolandia e dall’autunno faremo, è proprio il caso di dirlo, fuochi e fiamme».

Leolandia, adottate misure per ridurre gli sprechi idrici

Il parco Leolandia, attento all'ambiente, ha adottato misure per ridurre gli sprechi idrici. L'attrazione movimenta 6mila litri di acqua al minuto, che vengono prelevati direttamente dai pozzi di proprietà del parco e costantemente filtrati, depurati e riciclati. Con l'aggiunta del Golfo del Drago Marino, Leolandia amplia la sua offerta di aree acquatiche del 33%, raggiungendo un totale di oltre 10mila metri quadri, che includono aree giochi bagnate come lo Spraypark dei Superpigiamini, il Cortile di Masha, e vere e proprie giostre come i tronchi di Gold River e l'epica battaglia di Assalto a Mediterranea.