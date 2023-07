Italia 1ª meta turistica in Europa per Daily Telegraph. Venezia miglior città

Venezia miglior città europea per The Daily Telegraph

L'Italia continua a brillare nel settore turistico, guadagnandosi il riconoscimento come la migliore meta europea del 2023 secondo The Daily Telegraph. Festeggiamenti doppi, poi, con Venezia che è stata decretata come “Best European City” battendo Roma e Siviglia. Le altre candidate per best country erano Grecia e Norvegia.

Santanchè: «Attestato che evidenzia l’importante investimento che il governo sta facendo nel turismo»

Nella cerimonia di premiazione, tenutasi nel prestigioso Café Royal di Regent Street, nel cuore di Londra, sono stati celebrati i Telegraph Awards, un evento molto atteso che rappresenta un punto di riferimento per il settore turistico da oltre 25 anni. Gli ambiti Travel Awards annuali erano stati sospesi durante gli anni del Covid, ma ora sono tornati a testimonianza dell'interesse costante dei lettori del Telegraph per i viaggi, con un'attenzione particolare nei confronti dell'Italia. Ma non è solo un riconoscimento per le bellezze italiane, è anche uno stimolo ad andare avanti e a fare sempre meglio, insieme, per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. «Un attestato che inoltre evidenzia l’importante investimento che il governo sta facendo nel settore» ha poi commentato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

Jelinic (Enit): «Con il trionfo, nuovi spunti di mercato per orientare l’offerta turistica»

Questo encomio è un'altra testimonianza del lavoro svolto dall'Italia nel promuovere un marchio riconosciuto a livello internazionale da un pubblico attento e esigente. Il premio non solo riempie di orgoglio, ma offre anche nuove opportunità di mercato per orientare l'offerta turistica, prendendo in considerazione le scelte dei lettori del Telegraph, come sottolineato dalla presidente e ceo di Enit, Ivana Jelinic: «Questo premio non solo ci inorgoglisce ma consente anche di avere nuovi spunti di mercato per orientare l’offerta tenendo conto anche delle scelte dei lettori del giornale».