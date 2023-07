Falkensteiner a Salò: nel 2025 aprirà un hotel 5 stelle e appartamenti premium

Falkensteiner Michaeler Tourism Group (Fmtg) ha presentato il suo nuovo progetto di espansione, il Falkensteiner Park Resort Lake Garda, a Salò. Il resort di lusso, situato sulle rive del lago, sarà arricchito dalla firma dell'architetto Matteo Thun per il concept architettonico e il design degli interni. Il progetto innovativo, sviluppato dall'architetto paesaggista João Nunes (Proap), includerà un hotel a 5 stelle e 170 appartamenti premium living, aggiungendosi alla prestigiosa Premium Collection di Falkensteiner. L'apertura del resort avverrà in due fasi a partire dal 2025, con un investimento totale di 140 milioni di euro.

Falkensteiner (Fmtg): «Felici di aver trovato il posto perfetto a Salò»

Il resort sorge sul sito di un'ex fabbrica di acque minerali nella pittoresca cittadina di Salò, a pochi passi dalle rive del Lago di Garda. Salò, situata sulla sponda sud-occidentale del lago, è caratterizzata da una vegetazione mediterranea e di un clima relativamente mite per quasi tutto l'anno. La sua posizione eccellente permette un facile accesso da Milano, Verona e Venezia sia via treno che via aereo. Erich Falkensteiner, ceo di Fmtg, ha dichiarato: «Abbiamo cercato a lungo una proprietà in grado di soddisfare i nostri standard e siamo molto felici di aver trovato il posto perfetto a Salò».

Il rendering dell'esterno della struttura

Quando aprirà e cosa offrirà ai propri clienti il Falkensteiner Park Resort Lake Garda?

Il progetto sarà realizzato in due fasi. Nella prima fase, prevista per il completamento nel 2025, verranno costruiti l'hotel e 96 appartamenti premium. I restanti 74 appartamenti saranno costruiti nella seconda fase entro il 2027. Questo investimento di 140 milioni di euro evidenzia l'ambizioso piano di espansione del Gruppo in Italia. Cap Advisory di Milano sarà il coordinatore e consulente finanziario dell'operazione di finanziamento. Oltre a Fmtg, la famiglia bavarese Kerbel e il gruppo viennese Robert König parteciperanno come co-investitori al progetto.

Il Falkensteiner Park Hotel Lake Garda sarà un hotel "per tutti" con 97 camere e suite, adatto a famiglie, coppie e gruppi di amici. Offrirà un'ampia gamma di attività sportive e un concept gastronomico creativo in linea con l'eccellenza di Falkensteiner. Durante l'estate, l'hotel offrirà intrattenimento per i più piccoli e avrà un'area dedicata ai bambini chiamata Falky Land. In primavera ed autunno, gli ospiti potranno godere di escursioni a piedi o in bicicletta, tour in barca e degustazioni di vino, mentre durante l'inverno sarà incentrato sul benessere grazie alla presenza dell'Acquapura SPA, che offrirà agli ospiti una pausa rilassante dalla vita quotidiana.

Gli appartamenti del Falkensteiner Park Resort Lake Garda saranno distribuiti in 11 palazzine

I 170 appartamenti Premium Living del Falkensteiner Park Resort Lake Garda saranno distribuiti in 11 palazzine e combineranno un design senza tempo con un'eleganza naturale. I proprietari potranno godere dei servizi premium del resort mantenendo la massima privacy. L'architetto paesaggista João Nunes ha progettato un giardino botanico in cui sia l'hotel che gli appartamenti sono immersi, riflettendo la ricca biodiversità vegetale del territorio e del lago. Gli alberi e le piante autoctone creano un'oasi verde in cui i suoni della natura si fondono armoniosamente con il lago. L'elemento acqua gioca un ruolo fondamentale in tutto l'hotel, con numerose piscine e il rilassante suono dell'acqua che risuona negli spazi pubblici, creando un ambiente che invita al relax.

Come saranno i balconi degli appartamenti 1/2 Il rendering degli interni 2/2 Previous Next

Falkensteiner Park Resort Lake Garda ottenuto la certificazione Leed

Il progetto del Falkensteiner Park Resort Lake Garda è stato progettato in modo consapevole e attento, tanto che ha già ottenuto la certificazione Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) per l'edilizia ecologica. Matteo Thun, architetto, ha affermato: «Un approccio consapevole all'architettura porta benefici alla società e riduce l'impatto sull'ambiente. Circondato da un'oasi verde sul Lago di Garda, il nuovo resort offre agli ospiti la possibilità di vivere un'esperienza rigenerante immersa nella natura. Il nostro approccio all'architettura e al design combina artigianato, tradizioni, patrimonio culturale e Genius Loci con l'innovazione tecnologica».