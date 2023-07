Milano piace sempre di più ai turisti anche d'estate: superati i numeri pre-Covid

Boom di turisti a Milano

Mare, laghi, montagna? No, meglio “el Dom de Milan”. Primo semestre 2023 da record per il turismo nel capoluogo lombardo. Quest'anno, da gennaio a giugno, il numero di turisti in arrivo a Milano ha superato, infatti, ogni mese, i livelli del periodo pre-Covid. Complessivamente nei primi sei mesi del 2023 sono stati registrati 4.060.981 arrivi in città e oltre 5,5 milioni nell'area urbana.

Turisti a Milano: numeri da record nel 2023

Un numero di presenze superiore al 2019, anno d'oro del turismo milanese, è stato rilevato anche mese per mese, con maggio 2023 miglior mese di sempre per presenze sia in città (790.281, +22% sul 2019) sia nell'area urbana (1.096.475, +15%). Giugno 2023 chiude con 752.695 arrivi in città (+18% sul 2019) e 1.034.638 nell'area urbana (+11%).

Turisti a Milano: superati i livelli pre Covid

«Siamo molto soddisfatti di leggere questi dati: il superamento ogni mese dei livelli pre-Covid, con lo storico picco di arrivi a maggio, mese con il più alto numero di turisti mai raggiunto prima, dimostra che Milano non ha perso di interesse nel periodo pandemico. Anzi, il dinamismo, la contemporaneità, l'innovazione e l'apertura che contraddistinguono la nostra città e la fanno essere un punto di riferimento in numerosi settori (dalla moda al design, dallo sport alla tecnologia, dalla cultura all'intrattenimento, all'editoria, al food) contribuiscono in maniera significativa ad accrescere la sua attrattività, confermandola meta e destinazione turistica da non perdere - ha affermato l'Assessora al Turismo Martina Riva - Il trend positivo avviato lo scorso anno sta proseguendo con slancio e incoraggia il settore, anche in vista dell'estate appena iniziata. Se il 2022 è stato l'anno della ripresa del turismo nel capoluogo lombardo, il 2023 sta dimostrando di saper tenere il passo e migliorare le performance 2019, puntando a diventare il nuovo benchmark».

Estate a Milano: tanti gli appuntamenti in programma

Le campagne di comunicazione promosse in Italia e all'estero con il brand YesMilano, e gli eventi che la città ha ospitato fino ad oggi hanno contribuito a ottenere l'ottimo riscontro. L'estate 2023 riserva ancora appuntamenti di richiamo, soprattutto grazie a eventi e competizioni sportive che catalizzeranno l'attenzione internazionale, a cominciare dalla Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica (21-23 luglio), per continuare con i Mondiali di Scherma (22-30 luglio) e gli Europei di Sport Equestri (29 agosto-3 settembre).