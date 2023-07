Mucche attaccano due turisti in Alto Adige: ferita gravemente una donna

Una mandria di mucche ha attaccato due turisti in Alto Adige

Domenica scorsa, l'Alpe di Siusi, una popolare destinazione turistica in Alto Adige situata a 1.700 metri di quota, è stata teatro di un evento insolito e inaspettato. Una mandria di mucche ha improvvisamente attaccato gli escursionisti presenti, causando il panico e ferendo due persone. L'incidente si è verificato intorno alle 15 di pomeriggio, vicino alla Baita delle Marmotte, lungo il sentiero che collega Sasso Piatto e Sassolungo. Le mucche, insieme ai loro vitelli, hanno improvvisamente caricato e travolto una donna di 40 anni originaria del Bellunese, causandole gravi ferite al torace. Un altro escursionista, un uomo trentino, si è precipitato in suo aiuto, ma è stato anch'egli ferito nel caos che si era creato.

Mucche inferocite anche all'arrivo dei soccorsi

Ciò che rende questo incidente ancora più sorprendente è che l'aggressività dei bovini è durata a lungo, continuando anche quando è arrivato l'elicottero di soccorso. Nonostante i tentativi del personale medico sanitario di calmare gli animali, le mucche hanno continuato a cercare di attaccare la donna ferita e i soccorritori. Solo grazie a un gesto del pilota dell'elicottero, che si è avvicinato agli animali con il mezzo a motori avviati, spaventandoli con il rumore assordante del rotore e il vento delle pale in movimento, è stato possibile calmare la situazione e trasportare la donna all'ospedale San Maurizio per le cure necessarie.

La causa dell'attacco delle mucche? Forse un cane

Attacchi di tale violenza da parte di bovini sono estremamente rari, e gli inquirenti sono ora alla ricerca delle cause che hanno spinto gli animali a comportarsi in questo modo. I carabinieri di Castelrotto stanno indagando sull'accaduto, concentrandosi su fattori come il sovraffollamento turistico, la presenza di cani o l'influenza di altri animali, che potrebbero aver scatenato il comportamento aggressivo della mandria. Secondo testimonianze raccolte sul posto, sembra che la presenza di un cane senza guinzaglio abbia innervosito le mucche mentre una famiglia passava loro vicino. Le mucche avrebbero reagito attaccando i turisti, anche se nel frattempo la famiglia con il cane si era allontanata.