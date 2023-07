Chiude la funivia dei vip a Cortina: scaduta la revisione delle funi di scorrimento

La celebre Funivia Faloria, che parte dal centro di Cortina e conduce al suggestivo panorama del Monte Faloria a oltre 2mila metri di altezza, è stata chiusa a causa della scadenza della revisione delle funi di scorrimento. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) e l'ex Ustif, organo di controllo del ministero per le Infrastrutture e trasporti, hanno imposto lo stop sabato scorso. La certificazione sullo scorrimento delle funi passanti delle cabine, della durata di sette anni, è scaduta nel giugno scorso, ma la società di gestione non ha provveduto al suo rinnovo. All'ingresso della funivia è affissa una comunicazione che indica la chiusura dovuta a "pratiche amministrative straordinarie", ma viene garantito ai visitatori un servizio sostitutivo per raggiungere la cima del Monte Faloria.

Stop momentaneo per la Funivia Faloria

Come raggiungere la cima del Monte Faloria con il momentaneo stop della funivia?

Il servizio sostitutivo prevede un shuttle gratuito dalla partenza della funivia fino a Rio Gere e da lì, i turisti possono proseguire verso il Rifugio Faloria tramite jeep al costo del biglietto della funivia, pari a 25 euro andata e ritorno. Il presidente di Faloria spa, Alessandro Menardi, ha ammesso l'accaduto come una «grossa e brutta svista», poiché contavano di eseguire le revisioni necessarie a ottobre, ma la chiusura è stata inevitabile. Menardi ha spiegato che il ripristino del servizio richiederà «una quindicina di giorni per ripartire. Auspichiamo che i turisti possano apprezzare l’alternativa data. In cima - ricorda Menardi - il rifugio Faloria è aperto e poco più in alto anche il rifugio Tondi».

La vice sindaca di Cortina, Roberta Alverà, si è dispiaciuta per la chiusura della funivia ma ha evidenziato un aumento del 30% di turisti quest'estate, attribuendo tale risultato a un intenso lavoro di promozione della località. Alverà si augura che la funivia possa tornare in funzione presto. Le navette del servizio sostitutivo saranno attive tutti i giorni dalle ore 9 alle 17, per permettere ai turisti di apprezzare le meraviglie del Monte Faloria anche durante la chiusura della funivia.