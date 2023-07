IN QUOTA

Solda a 2000 metri: il primo ristorante top del Tartufo in Alto Adige sta per essere inaugurato L'Accademia del tartufo ha scelto un ristorante nel Trentino Alto Adige come pioniere nella diffusione gastronomica del tartufo, un luogo incantevole tra montagne, nevi perenni e bellezza incontaminata.