Villa Oleandra di Clooney location per matrimoni? E a Laglio un hotel di lusso

Un amore lungo vent’anni giunto al capolinea? Stiamo parlando di quello di George Clooney per il lago di Como. Da rumors vari sembra, infatti, che Clooney e famiglia stiano pensando di affittare Villa Oleandra a Laglio (Co) per matrimoni vip. A confermare le voci che circolano tra i beneinformati la visita del noto wedding planner Enzo Miccio e il fatto che Clooney e la moglie Amal hanno acquistato una proprietà in Costa Azzurra dove trascorrono lunghi periodi di vacanza. Nel mentre Laglio si prepara ad accogliere ospiti di un certo livello con un nuovo hotel di lusso.

George Clooney potrebbe affittare Villa Oleandra per matrimoni vip

Quindi, come dicevamo, vuota per lunghi periodi dell’anno, Villa Oleandra, la splendida dimora affacciata sul lago che, oltre a garantire ampi spazi e tutti i comfort, assicura anche agli ospiti la massima riservatezza, potrebbe essere affittata a vip e stranieri facoltosi, pronti a sborsare anche 30mila euro al giorno per affittare location da sogno.

E in effetti Villa Oleandra ha già ospitato dei matrimoni, ma solo amici di Clooney, come Emily Blunt e John Krasinski. Mentre la scorsa estate a fatto da cornice alla luna di miele di Ben Affleck e Jennifer Lopez.