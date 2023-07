Salvini incontra i tassisti: serve un taxi in più ogni cinque

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha promesso una riforma complessiva del sistema dei taxi, cercando di porre fine ai disagi che hanno colpito i tassisti, soprattutto nelle grandi città. L'obiettivo del governo dovrebbe essere quello di avere più auto in strada da subito, con un aumento del servizio del 20% (almeno) nelle città più turistiche. La recente riunione tra il ministro e i rappresentanti del comparto è stata segnata dalla promessa di un intervento governativo mirato a migliorare l'intero sistema. Una questione particolarmente sentita, poiché i tassisti sono stati spesso al centro di polemiche legate ai disagi di mobilità, soprattutto nelle grandi città.

Incontro tra Salvini e i rappresentanti dei tassisti

Le richieste dei taxi al ministro Salvini

Mentre il ministro assicura il proprio impegno a lavorare per la categoria, +Europa, intanto, minaccia un esposto alla Procura per interruzione di pubblico esercizio, sottolineando l'urgenza di una soluzione ai problemi esistenti. I tassisti, dal canto loro, hanno accolto il confronto con il ministro e i suoi collaboratori, manifestando le proprie preoccupazioni riguardo al miglioramento della mobilità dei taxi già in strada. Nicola Di Giacobbe di Unica Filt Cgil ha enfatizzato la necessità di regolamentare le piattaforme digitali, istituire un Registro elettronico nazionale degli operatori e intervenire sul sistema del trasporto pubblico locale. Inoltre, si sottolinea la richiesta di adeguare le tariffe, rimaste ferme da anni.

Loreno Bittarelli, presidente dell'Unione dei RadioTaxi d'Italia (Uri Taxi), ha considerato il confronto con il ministro come «proficuo» e non ha escluso la possibilità di un aumento delle licenze, purché sia ben calibrato per evitare «eccessi di offerta in futuro» e venga accompagnato da «adeguate compensazioni». Federtaxi Cisal, d'altra parte, invita a non colpevolizzare i taxi, sottolineando la necessità di affrontare il problema in maniera equilibrata. Un ulteriore elemento di discussione ha riguardato l'iniziativa dell'Antitrust, che ha avviato un procedimento contro la cooperativa Radiotaxi 3570 per le clausole statutarie che impediscono di destinare una quota della capacità produttiva a piattaforme di intermediazione. Il presidente Bittarelli ha replicato sostenendo che questa iniziativa è in contrasto con il principio di validità della clausola di esclusiva indicato dalla stessa Autorità.

La necessità di aumentare il servizio taxi per i grandi eventi

Considerando la crescente importanza del turismo in molte città italiane, è emerso un consenso generale riguardo alla necessità di aumentare il servizio taxi di almeno il 20%, con variazioni territoriali a seconda delle zone più o meno "prese d'assalto" dai visitatori. In occasione di grandi eventi come il Giubileo 2025 a Roma e le Olimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina, questo aumento diventa ancor più cruciale per garantire una mobilità efficiente e soddisfacente per residenti e turisti. Oggi, 20 luglio, al ministero dei Trasporti poi arriveranno le associazioni degli Ncc (noleggi con conducente), e il presidente del Comitato Air-Ncc Giorgio Dell'Artino presenterà un documento contenente cinque proposte volte a risolvere l'emergenza mobilità nei grandi centri urbani in poche settimane.