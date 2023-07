Corte Scaligera di Mozzecane: Il Top del Tartufo del Veneto nel 2023

Il ristorante Corte Scaligera di Mozzecane è stato insignito del prestigioso titolo di "Primo Ristorante Top del Tartufo per il Veneto nel 2023". Questo riconoscimento funge da apripista al progetto regionale chiamato "I Tartufi del Veneto", che premierà altri ristoranti, il quale mira a unire tutte le province della regione e numerosi ristoranti che desiderano presentare il tartufo in cucina, lavorandolo in tutte le sue varietà durante tutto l'anno, con l'obiettivo di attirare un pubblico internazionale in questa affascinante area.

Da sinistra a destra: Giuseppe Cristini, Filippo Rigo, consigliere regionale, e Matteo Fortuna, titolare del ristorante Corte Scaligera di Mozzecane

Il Veneto, essendo la regione italiana con il maggiore flusso turistico annuale, si propone di affermare che, oltre ai suoi tesori artistici, ambientali e paesaggistici, il tartufo possa diventare un altro elemento distintivo e di attrazione turistica, accanto al rinomato vino.

Giuseppe Cristini presenta il Dizionario Internazionale del Tartufo

Il progetto si basa sui valori del territorio boschivo, cercando di costruire un forte spirito di collaborazione tra la Regione e le province. La volontà di promuovere il tartufo fresco e di stagione è particolarmente sentita nella ristorazione delle grandi città, la quale è in cerca di proposte nuove ed allettanti.

Nel corso della cena di gala d'investitura del ristorante, Matteo e Annachiara Fortuna hanno ricevuto l'onorificenza, la quale ha validità di un anno, ma potrà essere confermata negli anni successivi, a patto che siano rispettati rigorosi parametri etici riguardanti l'utilizzo dei tartufi. Questi criteri comprendono la naturalità, la territorialità, la stagionalità e la capacità di trasmettere la magia e la storia del tartufo. È essenziale che il tartufo sia utilizzato senza l'aggiunta di sostanze chimiche, promuovendo invece l'impiego di altri prodotti locali, al fine di creare un autentico "Paniere Veneto", nel quale il tartufo svolga il ruolo di magnete per i visitatori.

Un plauso particolare è stato rivolto al Maitre Giuseppe del Ristorante Corte Scaligera e ai suoi collaboratori, i quali hanno dato lustro all'intera serata grazie alla loro eccellente gestione in sala. Non va dimenticata nemmeno l'alta professionalità dimostrata dalla squadra di cucina, la quale ha contribuito in modo significativo al successo dell'evento.

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it