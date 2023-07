Robert De Niro a Napoli preferisce la pizza di Ciro Oliva

Robert De Niro, Napoli e una pizza "di mezzo". Ma l'attore, invece di andare da Sorbillo come tanti altri vip fanno (con tanto di foto con la pizza base pomodoro e ritagli di mozzarella a formare il nome della celebrità di turno), sceglie Ciro Oliva, giovane ma già affermato pizzaiolo cittadino, e la sua Concettina ai Tre santi.

Robert De Niro e Ciro Oliva

Probabilmente in qualsiasi altra città del mondo come notizia non desterebbe nemmeno tutta questa curiosità. Ma, si sa, Napoli non è di certo come tutte le altre città del mondo e nel suo fantastico universo (sociale, culturale, gastronomico, popolare ma anche turistico) pure un episodio del genere genera, se polemiche (termine indubbiamente esagerato in questo caso), quantomeno ironia e un curioso quanto ironico spunto di discussione. Specialmente se di mezzo c'è un personaggio tanto incantato dalle luci della celebrità come Sorbillo.

De Niro: vacanza, relax e cibo a Napoli

Fatto sta: Robert De Niro proprio in questi giorni è a Napoli. Il divo di Hollywood si sta godendo una vacanza con la sua famiglia sul golfo di Parteneope, e oltre ad ammirare tutta la bellezza della città sul mare si sta giustamente concedendo a qualche vizio di gola. Come non resistere al richiamo del cibo napoletano e, nello specifico, come non rispondere a quello della pizza locale (per quanto, come vi abbiamo spiegato, Napoli non vuol dire necessariamente pizza). Un turista però è quasi d’obbligo che provi una delle maggiori e più note specialità locali, e se tutti pensavano come l’attore sarebbe andato da Gino Sorbillo (come tanti altri vip in visita a Napoli fanno, attirati dalla celebrità del nome), quasi sorprendentemente la pizzeria selezionata è stata quella (ottima, ma comunque meno nota al grande pubblico) del giovane e bravissimo Ciro Oliva, tra i rappresentanti della nuova generazione di impastatori napoletani.

Ora, considerando quasi la “guerra” tra pizzaioli napoletani (la concorrenza, immaginerete, è molta), l’ironia viene quasi naturale. Ciro Oliva preferito a Gino Sorbillo, firmato Robert De Niro. E chissà se il buon Sorbillo, magari aspettandosi l’attore al proprio tavolo, non sia stato costretto a usare in altro modo il fiordilatte tagliato a forma di lettere per comporre il nome “Robert”, come è solito fare quando un vip mangia nelle sue pizzerie. L'ironia social, a riguardo, non si è fatta attendere.

De Niro a Napoli sceglie il fiocco di neve di Poppella

Non è detto come De Niro non possa comunque passare da Sorbillo prima di lasciare Napoli. L’attore, nel suo tour campano, ha visitato anche la penisola sorrentina, dove ha mangiato anche al ristorante Lo Scoglio a Marina di Cantone a Nerano.

De Niro da Poppella con il Fiocco di neve

Una volta a Napoli, oltre alla pizza di Ciro Oliva, il divo si è anche voluto concedere uno dei dolci simbolo della città: il Fiocco di neve della pasticceria Poppella, come testimoniato dalla foto pubblicata sulla pagina Facebook del locale.

Gino Sorbillo: i vip che hanno scelto la sua pizza

Almeno per il momento, quindi, niente foto di rito per Sorbillo con il vip di turno e il suo nome “impresso” a colpi di ritagli di mozzarella sulla sua pizza.

La foto social di Chris Martin con la pizza di Sorbillo

Una tradizione per chiunque vip si rechi nelle sue pizzerie: recentemente Chris Martin, frontman dei Coldplay, è stato immortalato con la pizza dedicata, ma negli anni (solo per citare alcuni nomi internazionali) anche Ben Stiller, Charlize Theron, Britney Spears, il sindaco di New York De Blasio fino ad arrivare alla “nostra” Federica Pellegrini.