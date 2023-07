Turisti a Cala Coticcio con sedie e gazebo ma i bagnanti li fanno scappare

Nella località sarda di Cala Coticcio, conosciuta come la "Tahiti" dell'Arcipelago della Maddalena, un gruppo di turisti ha dimostrato un totale disprezzo per le regole e l'ecosistema della zona. Giampiero Carcangiu, amministratore di una pagina Facebook dedicata alla spiaggia, è stato testimone di un'azione preoccupante da parte di vacanzieri sconsiderati: all'alba, mentre i turisti ancora dormivano in yacht, è stata allestita dal personale della barca una completa postazione sulla spiaggia, comprendente un gazebo, sedie e tutti gli accessori necessari per trascorrere la giornata in spiaggia in pieno comfort.

L'accampamento dei turisti a Cala Coticcio (credits: Giampiero Carcangiu)

Gazebo a Cala Coticcio: l'indignazione dei presenti

Ma visto il movimento e il successivo arrivo di altre persone in spiaggia, un tender proveniente dallo yacht ha raggiunto rapidamente la costa, scaricando due persone che hanno prontamente smontato e caricato a bordo tutto l'equipaggiamento lasciato a Cala Coticcio. Questa azione è stata seguita da ironici applausi dei pochi presenti, che hanno manifestato chiaramente la loro disapprovazione per il comportamento dei turisti.

La spiaggia di Cala Coiccio ha accesso regolamentato con numero chiuso sia via terra che via mare

L'area di Cala Coticcio, ricordiamo, è nota per le sue acque cristalline e il suo ambiente naturale straordinariamente suggestivo. A causa della rilevanza naturalistica e della necessità di preservare l'ambiente circostante, questa zona è classificata come "zona TA, di Massima Tutela". Di conseguenza, l'accesso è severamente regolamentato, con un numero chiuso giornaliero sia via terra, con la presenza obbligatoria di una guida ambientale escursionistica, sia via mare, con l'utilizzo esclusivo della nuotata.