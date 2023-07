Jeff Bezos in vacanza a Capri con due mega yacht e un elicottero

L'isola campana di Capri sta ospitando uno degli uomini più ricchi al mondo, il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, in un soggiorno senza precedenti. Il magnate è arrivato sulla pittoresca isola con uno straordinario convoglio composto da due maestosi yacht e un elicottero di lusso. L'attenzione dei media e dei turisti è stata catturata dal superyacht "Koru", una nave a vela lunga 127 metri, dal costo di oltre 500 milioni di dollari. Il "Koru" è noto per essere considerato la nave a vela privata più grande al mondo, e le sue caratteristiche lussuose e la maestosità lo rendono un simbolo di ricchezza e prestigio senza pari. Il fondatore di Amazon sembra proprio apprezzare le meraviglie che la natura offre, poiché ha scelto di ancorare il suo super-yacht proprio in una delle baie più suggestive di Capri.

Il superyacht "Koru" di Jeff Bezos

Oltre al Koru, anche lo yacht Abeona di Jeff Bezos a Capri

Ma le sorprese non finiscono qui: a pochi metri di distanza dal "Koru" si trova l'"Abeona", uno yacht a supporto lungo 75 metri, anch'esso di una raffinatezza e un'eleganza uniche. L'"Abeona" svolge il ruolo di un vero e proprio garage navigante per il Koru, fornendo tutti i servizi necessari per garantire un soggiorno senza precedenti al miliardario. Tra le caratteristiche più sorprendenti dell'"Abeona" spicca una piazzola dedicata all'elicottero personale di Jeff Bezos, che consente di effettuare atterraggi e decolli in continuazione, facilitando le sue escursioni dall'isola alla terraferma e viceversa. L'Italia, dunque, continua a essere una delle mete preferite delle superstar: oltre al fondatore di Amazon, infatti, anche Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, ha scelto il nostro paese. E lo ha fatto per costruire il proprio chalet in Alta Badia.