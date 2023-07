Alberto Fol è il nuovo executive chef del Club del Doge di Venezia

Le cucine del The Gritti Palace, A Luxury Collection Hotel, Venice, danno il benvenuto ad Alberto Fol, nuovo Executive Chef e responsabile di tutta l’offerta ristorativa della struttura. Lo Chef subentra nello stesso ruolo che sino ad oggi è stato ricoperto da Daniele Turco, il cui futuro si delinea lontano dall'Italia. Fol, classe 1974, originario di Treviso ma con lo sguardo da sempre rivolto alle pareti rocciose delle Dolomiti centrali (da dove arrivano i genitori), nel corso della sua carriera si muove per tutta la penisola, ma è a Venezia che troverà la sua città d’elezione, dove maturare le esperienze formative più importanti.

Alberto Fol e Paolo Lorenzoni, GM del Gritti Palace

La carriera di Alberto Fol muove i primi passi proprio al The Gritti Palace all’inizio degli anni 2000. Durante tutto il suo percorso professionale, Venezia rimarrà sempre al centro delle sue sperimentazioni culinarie: dopo alcune esperienze in alcune delle principali realtà ristorative del Veneto, Chef Fol si distinguerà prima come Executive Chef di Hotel des Bains del Lido di Venezia per poi capitanare, dal 2008 al 2018, una brigata di 40 professionisti nelle cucine dell’Europa & Regina, guidandola giorno dopo giorno nella meticolosa ricerca dell’autenticità, privilegiando le eccellenze del territorio e la genuinità degli ingredienti tipici della città lagunare.

Prosegue poi la carriera dello chef all'interno del Marriott group. Successivamente infatti Fol approda all’Hotel Danieli (del gruppo prima del passaggio in Four Season), in cui dal 2018 ad oggi ha ricoperto il ruolo di Executive Chef, seguendo l’offerta culinaria al Ristorante Terrazza Danieli, il lounge bar, gli eventi e il servizio in camera, con la costante attenzione alla cura dei dettagli che lo contraddistingue. Ora per Fol il ritorno in Marriott con il nuovo ruolo all'interno delle cucine del Club del Doge.

Dove andrà Daniele Turco: il futuro in un hotel di Sharm

Classe 1970 e di origine trevigiane, Daniele Turco lascia il ruolo di executive chef al Club del Doge, passando il testimone al collega Alberto Fol. Cucina cosmopolita quella di Turco, con radici venete comunque ben salde, che non ha mai nascosto la sua ispirazione "marchesiana", considerando fondamentale il contributo del padre dell'alta cucina italiana per lo sviluppo del fine dining anche nel nostro Paese.

Daniele Turco, per lo chef futuro a Sharm

Al contempo grande la stima pure per Ferran Adrià, padre della cucina molecolare e grande rivoluzionario e innovatore per quanto riguarda tecniche e sperimentazioni culinarie. Chiusa l'importante parentesi sulla Laguna per Turco ora si aprono le porte dell'Egitto. Pare infatti come lo aspetti un lussuoso hotel in una delle mete turistiche principali del Paese: Sharm el Sheik. Ulteriori dettagli in merito sono attesi a stretto giro di tempo.

The Gritti Palace

