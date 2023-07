Tassa di soggiorno: a Genova aumenta per case vacanza e B&B, non per gli hotel

La giunta comunale di Genova ha varato una manovra al rialzo sulla tassa di soggiorno, ma con una particolare distinzione: gli alberghi non saranno toccati dall’aumento. La decisione, approvata il 21 luglio, ha imposto un ritocco verso l’alto solo alle aliquote delle strutture extra alberghiere, quali case vacanza, B&B, e altre tipologie di alloggi turistici, che negli ultimi anni hanno visto una crescita esponenziale nella città. Le nuove aliquote, già in vigore, prevedono un raddoppio da 1,5 a 3 euro a notte per persona.

Sale la tassa di soggiorno per le strutture extra-alberghiere a Genova

Mentre per campeggi, ostelli, agriturismi e marina resort l’aliquota è aumentata a 2 euro a notte per persona. Gli alberghi e i condhotel (alberghi diffusi) sono stati esclusi dall’aumento e manterranno le aliquote precedenti: 1,5 euro da 1 a 3 stelle, 3 euro per i 4 stelle e 4,5 euro per gli alberghi a 5 stelle.

Perché la tassa di soggiorno a Genova è aumentata solo per le strutture extra-alberghiere?

La scelta di concentrarsi sulle strutture extra-alberghiere è stata motivata dall’incremento notevole dell’offerta di posti letto in queste tipologie di alloggi, soprattutto nel centro storico di Genova. Il provvedimento è stato condiviso dal tavolo dell’imposta di soggiorno, composto dall’amministrazione comunale, la Camera di Commercio e le associazioni di categoria degli albergatori. Gli introiti derivanti dall’aumento verranno destinati a interventi e progetti finalizzati allo sviluppo economico turistico, come previsto per una quota dell’imposta di soggiorno.

A Genova una misura per "tamponare" il fenomeno degli affitti brevi

Tuttavia, la decisione ha suscitato qualche preoccupazione tra i turisti che preferiscono sistemazioni meno costose, ma il vicesindaco Pietro Piciocchi ha argomentato che gli aumenti sono contenuti e che le strutture extra-alberghiere non sempre offrono tariffe più vantaggiose rispetto agli alberghi. Alcuni albergatori, invece, considerano la misura un segnale importante ma non sufficiente per affrontare il fenomeno degli affitti brevi,che ha avuto un impatto socio-urbanistico significativo in molte città, compresa Genova.

Genova non è la prima città ad aumentare gli affitti brevi

La decisione di Genova di aumentare l’imposta di soggiorno segue una tendenza tra i grandi Comuni italiani, che utilizzano sempre di più questa leva per bilanciare i conti locali, come Firenze e Roma. Nonostante ciò, il vicesindaco Piciocchi rassicura che l’aumento non è ancora all’ordine del giorno, e che Genova si posiziona comunque tra le città meno care in termini di tassa di soggiorno. Milano, ad esempio, ha chiesto di arrivare fino a 10 euro per l’imposta di soggiorno.