Piazza San Marco, riapre il caffè Aurora. Ma nel Veneto giallo è allerta assembramenti

In piazza San Marco ha riaperto le porte il Caffè Aurora, il primo dopo la serrata in serie a partire da ottobre





In Laguna partiti i “filtraggi” anti assembramento

A Vicenza e Treviso particolari controlli ai giovani

Divieto di bere in piedi nelle strade, nelle piazze e nei giardini a Verona

A Padova vietato l’accesso all’Isola Memmia

Se serve, chiuse le strade alla montagna veronese

onostante la «chiara accelerazione nell’aumento dell’incidenza nazionale» della pandemia, indicata dall’Istituto superiore di sanità, ilrimane in. Con un piccolo sospiro di sollievo perche, almeno per il momento, non dovranno di nuovo riabbassare la saracinesca, come invece succederà da lunedì in, ine nelleritornati in fascia arancione E da Venezia, ormai allo stremo per ilpressoché allo zero, arriva un’altra buona notizia: inha riaperto le porte il, il primo dopo la serrata in serie a partire da ottobre.Ma al sollievo, appunto di gestori disi contrappone l’alta faccia della medaglia: l’ansia deiche, più che mai con le più miti temperature di questi giorni, temono glie i molti segnali di disagio crescente nei. Nelle piazze di molte città, infatti, come e più che nella scorsa estate, si sono rivisteviolente tra giovani e giovanissimi. Per questo alcune amministratori hanno deciso di intensificare i controlli, dalle città sino alleA partire proprio dadove la polizia locale ha avuto facoltà di regolare l’accesso ad alcune zone critiche. A Mestre, ilanti, previsto dalle 15 alle 19, riguarda il centro cittadino, Riviera XX Settembre, piazzale Donatori di Sangue e Calle Legrenzi. A Venezia, «» è l’area della tradizionale movida: tutta la Fondamenta, dalla Misericordia agli Ormesini, quindi tutti i campi a ridosso di. Da domenica 28, a, Ormesini e Misericordia il filtraggio scatta già al mattino, dalle 11.Controlli rafforzati anche a, dove comunque il ritorno all’attività deinon ha dato, fin qui, particolari problemi. Sono comunque i controlli interforze dedicati ai più giovani in tutte ledel centro; nella sorveglianza su giardino Salvi collabora anche l’esercito. Sempre per prevenire fenomeni di aggressività giovanile, suidelle rotte principali viaggiano anche vigilantes. Treviso mantiene la risposta al rischio assembramenti coniata con l’ordinanza di Natale e riattivata con rientro in zona gialla: cinque check-point ai «varchi» delle principali zone del centro storico; in caso di ammassamenti, rilevati da telecamere, scatta il contingentamento degli ingressi.Sabato scorso, peraltro, la polizia municipale aveva predispostomirati neie neidi zona Borsa. I vigili avevano il compito di evitare che i ragazzi, fatta scorta di birra e alcolici, facessero gruppo anche dopo la chiusura dei locali.Niente bevande sul suolo pubblico, quindi fuori da bar e plateatici, dalle 15 alle 22. Il sindaco diha ribadito, per questo ultimo weekend di febbraio il provvedimento adottato la scorsa settimana: in città non si potràin piedi per le strade, come nei giardini e nelle piazze.A Padova scattato il divieto di accesso all’Isola Memmia. Dalla 14 alle 22, così ha deciso il sindaco, Sergio Giordani, il cuore diresterà. La decisione, sollecitata anche dai venditori ambulanti della prima piazza padovana e caldeggiata dal questore, è arrivata al termine del Comitato provinciale per la sicurezza di giovedì scorso. Sullo sfondo, per quanto Giordani parli di ordinanza per «motivi sanitari», le violente scazzottate della scorsa settimana (ma il fenomeno ha radici lontane), col «Prato» trasformato in ring per bande di giovani. «Confermate - ancora il sindaco - le misure di senso unico pedonale proposte negli ultimi due weekend, dato che ci hanno permesso di contenere situazioni di particolare criticità lungo l’asse di via Roma».I sindaci di Erbezzo, Bosco Chiesanuova e Roverè Veronese, nel caso si ripresentasse ildello scorso fine settimana, potranno disporre la chiusura delle vie d’accesso alla montagna veronese. Le Provinciali 6 e 13, quindi lepersono quelle che potrebbero essere interessate dai provvedimenti.Divieto di consumazione, dalle 15 in poi, fuori e dentro i locali: i limiti decisi a suo tempo dal presidente del Veneto, Luca Zaia, anche per questa settimana non avranno «alleati locali» a Belluno. Identica scelta ha fatto Rovigo.