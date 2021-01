Alberghi e hotel, niente svendita: meglio resistere alla crisi che svalutare l'immobile

Pubblicato il 25 gennaio 2021 | 12:24

Secondo Deloitte, nel settore alberghiero c'è un'opportunità di investimento pari a 13-15 miliardi di euro

Opportunità per gli investitori

ra le conseguenze peritaliani colpiti dalla crisi Covid, non c’è solo la mancanza di turisti. A pesare sulle aziende impegnate nella ricezione, tanto nelle località turistiche quanto in quelle urbane, c’è la questione del. Aperti (perché mai chiusi ufficialmente dal Governo) ma con stanze vuote, gli hotel non fatturano mentre le voci di spesa continuano a correre bruciando cassa. E pure prestiti. Con il rischio di non riuscire a restituirli.Risultato? In teoria, un afflusso sul mercato dia destinazione turistico-ricettiva in vendita. Ma, come riportato da Il Sole 24 Ore, in pratica così non è , infatti, non piace a nessuno. Nonostante la situazione creditizia precaria, il rischio è quello di vedere sfumare fino al 50% del valore del proprio immobile. Insomma, dopo il danno del Covid si vuole evitare la beffa del mercato. Come riportano i dati del portale Idealista.it, le 586 strutture alberghiere in vendita a dicembre 2020 rappresentano una riduzione del -15% rispetto allo stesso dato registrato a febbraio dello stesso anno. Sintomo che i proprietari preferiscono resistere piuttosto che vedere svalutato quello che, molto spesso, è l'investimento di tutta una vita.Certo, nonostante gli annunci su Idealista.it ci siano immobili che arrivano fino a 99 milioni di euro (un hotel non meglio specificato a Venezia), leper le grandi strutture alberghiere di pregio passano su altri canali. Ma il dato è chiaro: c'è margine per uncon liquidità disponibile. Come sottolineato da una ricerca Deloitte, il 50% deldel mercato italiano (quello che rischia di non essere restituito) è garantito da immobili. Di questi, il 10% sono destinazioni turistico ricettive per un valore compreso fra i 13 e i 15 miliardi di euro complessivi. Un'da cogliere per chi vuole ampliare il proprio network o iniziare una nuova avventura professionale. A patto di convincere i proprietari in difficoltà con la proposta giusta.