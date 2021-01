Alpe Cimbra-Trentino. Lo sciatore americano Ryan Cochran Siegle nuovo testimonial

Pubblicato il 30 gennaio 2021 | 09:30

Piste e accoglienza a prova di atleti

a partnership trae la nazionale statunitense disi rinnova e si stringe con un volto nuovo a fare da testimonial: il giovane Ryan Cochran-Siegle, che quest’anno ha stravinto ildisulla mitica Stelvio.«Il Trentino - dichiara, ceo di Trentino Marketing - si è da tempo ritagliato un posto di rilievo nel cuore die tecnici dei più affermati team nazionali di sci alpino. Quello statunitense fin dal 2018 ha scelto questo, trovando condizioni ottimali per gli allenamenti, ma anche un’atmosfera accogliente come solo una destinazione che per tradizione ama loe l’agonismo sa esprimere al meglio. E grazie alla nuova partnership con il giovane talento Ryan Cochran-Siegle, già messosi in luce nelledi questa prima parte di stagione, ci aspettiamo anche un’importante visibilità internazionale per il Trentino e l’ Alpe Cimbra ».L’accordo tra l’ Alpe Cimbra , Trentino Marketing eè in essere da alcuni anni e vede i grandi campioni americani allenarsi - in preparazione degli appuntamenti di Coppa del Mondo - sulledella skiarea trentina. Una partnership che è al tempo stesso motivo di grande riconoscimento della tecnicità delle piste e della grande professionalità che lasa mettere in campo nella preparazione delle piste.Ma è altresì rappresentativa di quanto l’accoglienza della località sia in grado di creare quel clima di serenità di cui questi atleti necessitano per svolgere al meglio la loro preparazione. Non a caso in passato, e nei giorni scorsi anche, abbiano scelto la località trentina per i loro allenamenti.