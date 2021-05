Alto Adige, nuove libertà con e senza Corona pass. Da giugno si cena all’interno anche senza certificazioni

Pubblicato il 22 maggio 2021 | 18:41

Da giugno a cena senza certificati

Dal 1° giugno cena all’interno senza pass

Necessario per accedere ai centri benessere degli hotel

In palestra solo con il Corona pass. Sì anche alle docce

Pass: sì per le biblioteche, no per i musei

Con il pass vendibili tutti i posti nei cinema e nei teatri

Fiere in presenza dal 15 giugno

della capacità,; e domani(riamane la regola dell’1 a 10, una persona ogni 10 metri quadri, e l’obbligo per le strutture superiori ai 2.500 metri quadri di predisporre un servizio d’ordine per monitorare gli ingressi).. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha firmato l’ordinanza che, sulla scia delle ultime disposizioni governative, allenta le regole in tutti i settori della vita pubblica. Per dare il via libera c’è voluto lungo confronto in giunta che ha deciso su ciò che bisogna riaprire e su quali. La scelta è stata quella prorogarlo anche se l’uso sarà limitato ad alcune attività.per consumare all’interno, poi non sarà più necessario come nel resto d’Italia.all’interno ma potrà utilizzare quella chirurgica. Stesso discorso vale per i negozi.che, rimarrà comunque. Una scelta epidemiologica e di marketing: da un lato si terranno sotto controllo i contagi, dall’altra si offriranno servizi sicuri.che da lunedì potranno riaprire i battenti ma con un numero massimo di accessi., centri giovanili e agenzie di formazione.a sedere e vanno garantite le distanze di un metro. Il tetto massimo di partecipanti sarà di mille all’aperto e di 500 all’interno. Se l’accesso sarà riservato a chi ha il pass potranno però essere assegnati tutti i posti a sedere. E, sempre con il pass, potranno tornare a riunirsi anche le bande musicali senza più il limite dei 15 partecipanti.mentre dal 1° luglio potranno ricominciare convegni e congressi. Data in cui apriranno anche sale giochi e sale bingo, ricevitorie di scommesse e casinò, ma solo agli avventori in possesso di Coronapass.