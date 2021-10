Anteprima dei The World’s 50 Best Restaurants 2021 con Gin Mare e pasticceria contemporanea

Presso Casa Lago di Milano, Gin Mare è stato l’ingrediente base del pomeriggio del 5 ottobre in attesa della cerimonia in diretta streaming della premiazione dei The World’s 50 Best Restaurants 2021, che ha visto la vittoria del Noma e la presenza dei 4 italoiani fra i primi 50 cuochi al mondo (Camanini, Crippa, Alajmo e Romito).

Un’attesa allietata dalla barlady Carola Abrate, interprete della mixability al nuovo ristorante Cera di Milano, e da Fabrizio Fiorani, pastry chef del Gruppo Sultano e Best Asia Pastry Chef 2019.

Il cocktail Caprese di Carola Abrate

Drink d'autore

Carola Abrate ha proposto tre drink: Aperitivo Mediterraneo (Gin Mare, Amaro Mandragola, peel di limone, foglia di salvia), Caprese (Gin Mare Capri, Apple Kombucha, Seventeen Tonic Water, olio evo; foglia di basilico e pomodoro di Pachino come decorazione), Breezly Island (Gin Mare, Sciroppo di Champagne e rosmarino, acido citrico, Carlo Alberto Dry, Vichy Catalàn, foglia di basilico).

Fabrizio Fiorani

Largo alla creatività

Fiorani, che dal 1 dicembre elaborerà la linea di pasticceria dolce del Marriott W Rome, ha proposto i suoi Falsi d’autore, gourmanise all’insegna della realtà aumentata: arachidi, mandorle, lamponi. «Viviamo l’esperienza dell’accoglienza», ha puntualizzato servendo un sorbetto “spillato” da una Carpigiani (saranno due al W Rome) arricchito da olio di oliva taggiasca con vaniglia, basilico fresco, pelato e 20% di Gin Mare. Una provocazione d’autore sono state le Happypills, dieci dolci compresse da sciogliere in bocca custodite in una scatola con tanto di blister. Confezione da farmacia. Se tutti i farmaci fossero così…

Happypills, compresse di alta pasticceria

Lo spirito del Mediterraneo

Gin Mare, distribuito in Italia da Compagnia dei Caraibi, è prodotto in Spagna nella distilleria di Vilanova I La Geltru. È aromatizzato con cinque botanici principali che richiamano la cultura mediterranea: basilico dall'Italia, timo dalla Turchia, rosmarino dalla Grecia, agrumi dalla Spagna e l’oliva Arbequina, cultivar tipica della Catalonia.

Gin Mare è il partner ufficiale del premio dell’Art of Hospitality assegnato ad Anversa durante The World's 50 Best Restaurants Awards 2021, che ha visto primeggiare per la quinta volta il ristorante Noma di Copenhagen. Il vincitore della categoria “Art of Hospitality” è stato il ristorante Steirereck di Vienna, guidato dallo chef austriaco Heinz Reitbauer.

Per informazioni: www.compagniadeicaraibi.com