Aprire i ristoranti in sicurezza si può. Mario Draghi deve capirlo

27 marzo 2021

La Fipe scrive al premier: Aprire in sicurezza si può

Serve una prospettiva certa e ravvicinata di apertura

Il duro colpo di Pasqua

Ristori subito, ma occorre ripartire

La principale associazione di rappresentanza delle imprese della ristorazione e dell'intrattenimento, messe in ginocchio da 160 giorni di chiusura solo nel 2020, si è rivolta questa settimana direttamente al Premier per chiedere un cambio di passo e una prospettiva certa e ravvicinata di riapertura Alle 22mila imprese già scomparse, con 243mila posti di lavoro persi, sono infatti destinati a sommarsi i danni prodotti dall'ennesima festività, quella pasquale, senza aperture. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Fipe, la zona rossa a Pasqua provocherà un danno da 350 milioni di euro, mentre lo stop di Pasquetta causerà un ulteriore danno da 230 milioni.Di fronte a questi numeri, Fipe ha sottolineato come ristori, indennizzi, moratorie, sostegno alla liquidità, ammortizzatori sociali e sgravi fiscali in misura adeguata e in modalità urgente risultano dunque necessari per l'economia del Paese. Però non sono sufficienti per ripartire: ecco perché la Federazione torna a chiedere al Premier, nonostante l'annuncio per cui fino a fine aprile le regioni resteranno rosse o arancioni, la possibilità di rimanere aperti, anche in considerazione del parere del CTS, distinguendo le attività che possono garantire maggiore sicurezza e il necessario distanziamento grazie alla disponibilità di spazi. Perché non consentire, seppur con protocolli di sicurezza rafforzati, il servizio serale nelle regioni in area gialla e il servizio fino alle 18 nelle regioni in area arancione?La domanda rimane aperta. Fipe si augura che la risposta arrivi celermente a tutela degli imprenditori del settore, nel rispetto della loro storia e del contributo che possono ancora dare a questo Paese.