Bonus Ristorazione, troppi ritardi! Centinaio: basta burocrazia

Pubblicato il 14 marzo 2021 | 15:18

Il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio

ntervenire a sostegno delle filiere agroalimentari e snellire le lungaggini burocratiche che ne rallentano la ripartenza, rappresenta per me un impegno concreto ed irrinunciabile.previsto nel decreto “Agosto” con un significativo budget di seicento milioni di euro e dedicato ai ristoratori che avrebbero utilizzato prodotti agroalimentari esclusivamente made in Italy». Così commenta il senatore, sottosegretario alleAlimentari e Forestali, a proposito dei ritardi burocratici che ancora oggi, inspiegabilmente, bloccano l’erogazione a tutti di quanto stabilito dal precedente Governo su pressione dell’allora Ministro Teresa Bellanova.

«Sono infatti tantissime le segnalazioni giunte – aggiunge Centinaio - che ci indicano la catena dei pagamenti completamente bloccata, la quale invece avrebbe dovuto essere a regime già da fine gennaio. Appare dunque comprensibile come sia prioritario accelerare i rimborsi richiesti da quasi quarantottomila imprenditori del settore, che meritano concretezza e certezze in risposta alle loro ingenti difficoltà. Auspico dunque di poter celermente appianare le difficoltà della categoria, restituendo una parte di serenità ed una boccata di ossigeno ai tanti imprenditori provati da una crisi economica di cui non hanno alcuna responsabilità».





