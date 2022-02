Boom per il Frecciarossa Milano-Parigi: a giugno nuove corse

Il Treno Frecciarossa Milano-Parigi sembra essere una scommessa vinta. Dall’inizio del servizio, il 18 dicembre scorso, le vendite sono, infatti, triplicate sulle app e le carrozze sono quasi sempre piene. Secondo Trainline, piattaforma che confronta le tariffe e vende i biglietti dei diversi operatori ferroviari, dal 18 dicembre sul portale le prenotazioni per la tratta Parigi-Milano, in entrambe le direzioni, sono cresciute, infatti, del 216%. D'altronde l’offerta è allettante: quattro corse al giorno in tutto, meno di sette ore per coprire la distanza tra la Stazione Centrale e la Gare de Lyon, con quattro fermate intermedie (Torino, Modane, Chambery-Challes-Les Eaux e Lyon Part Dieu). E in questi due mesi il costo medio per un posto in classe standard sulla Freccia è stato di 51 euro.

Treno Frecciarossa Milano-Parigi, impennata di prenotazioni



Boom a Natale, ottime previsioni per il weekend



Durante le festività natalizie sono stati raggiunti picchi del 98% di prenotazioni sui posti disponibili (attualmente la capienza è ancora limitata all’80% a causa dell’emergenza sanitaria).

Ma anche per il prossimo weekend le prospettive sono rosee: 9 sedili su 10 sono già prenotati. Il merito di certo va anche ai prezzi scontati: a dicembre i passeggeri hanno viaggiato anche a 29 euro. Una tariffa che ora propone, per alcune corse, anche il concorrente Tgv.



Acquisti una settimana prima di partire



Secondo Trenitalia circa il 40% degli acquisti avviene nella settimana precedente al viaggio. Trainline conferma: chi vuole raggiungere Milano nella metà dei casi pianifica una permanenza che dura da una a tre notti. Nel caso di trasferte a Parigi, invece, la quota di soggiorni brevi sale. La capitale francese è la destinazione maggiormente cliccata, seguita da Milano, Lione e Torino. Nella classifica delle tratte più ambite, balza in testa la Parigi-Lione. Al secondo posto il viaggio completo, al terzo la corsa Lione-Parigi. Visto il successo, entro giugno Trenitalia intende aggiungere altre sei corse tra le due città francesi.